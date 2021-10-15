Лідер збірної України може перейти до "Мілану" цієї зими

Нападник збірної України може піти шляхом Андрія Шевченка.

Форвард збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук близький до того, щоб змінити команду взимку.

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Як повідомляє Calciomercatonews, "Мілан" зацікавлений в посиленні позиції нападника і 25-річний українець входить в список інтересів італійського гранду футболу.

Активізація "Мілана" на трансферному ринку пов'язана з тим, що ушкодження отримали основні нападники команди Златан Ібрагімович і Олів'є Жиру, тому клуб потребує термінового посилення складу.

За даними джерела, "Бенфіка" готова продати свого нападника за 25 мільйонів євро, але ця сума може збільшитися взимку, якщо футболіст буде демонструвати результативний футбол.

На даний момент Яремчук забив 4 голи та віддав чотири гольові передачі в 11 матчах своєї команди у всіх турнірах.

У літнє трансферне вікно Яремчуком цікавилася італійська "Рома", яку очолив легендарний тренер Жозе Моурінью.

Також Яремчуком цікавився топ-клуб з чемпіонату Англії — лондонський "Арсенал".

Варто відзначити, що ціна ряду українських футболістів зросла після минулого чемпіонату Європи. За оцінкою ЗМІ, вартість Яремчука піднялася до 17,5 мільйонів євро.

Відзначимо, що Роман Яремчук — був одним з кращих гравців збірної України на чемпіонаті Європи. На його рахунку — два голи за збірну України на чемпіонаті Європи. Він забивав у ворота збірних Нідерландів (2:3) і збірної Північної Македонії (2:1).

Також раніше повідомлялося, що кандидатуру Яремчука "Мілану" запропонував колишній головний тренер збірної України і гравець "Мілана" Андрій Шевченко.