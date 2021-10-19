Странный арбитраж, 5 голов Роналду и сенсационные победы. Как "Шахтер" играл с "Реалом"

Во вторник, 19 октября, "Шахтер" в пятый раз в истории сыграет против "Реала".

Лига чемпионов УЕФА возвращается. Уже во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" состоится матч 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов: "Шахтер" принимает "Реал".

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Обе команды в нынешнем розыгрыше объединяет одно: они сенсационно проиграли молдавскому "Шерифу". Но "Реал" взял три очка в первом матче против "Интера" (1:0), а "Шахтер" в домашней встрече с этим же клубом сыграл вничью 0:0. Теперь у команды Роберто Де Дзерби есть возможность одержать первую победу в Лиге чемпионов.

"Шахтер" — "Реал": история встреч

В своей истории противостояний "Шахтер" и "Реал" встречались лишь четыре раза, причем два из них — в прошлом году. Тогда донецкий клуб одержал две победы, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

Донецкая и мадридская команды трижды попадали в одну группу самого престижного клубного турнира Европы. Впервые это случилось в 2015 году, затем — в 2020-м и 2021-м соответственно. В двух предыдущих случаях "Реал" выходил из группы, а в сезоне 2015/2016 и вовсе выиграл Лигу чемпионов. Но матчи с украинской командой для "Галактикос" почти всегда были напряженными. За исключением одного случая.

"Судья обкакался еще до матча"

[ + – ] Криштиану Роналду забил два мяча с пенальти Фото: UEFA

Волею жребия первый матч соперники провели в Мадриде, на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу". "Шахтер" пробился в Лигу чемпионов через квалификацию, выбив венский "Рапид" и турецкий "Фенербахче". В группе, помимо "Реала", команда Мирчи Луческу противостояла ПСЖ и "Мальме". Но начинать свой путь пришлось на выезде против фаворита.

Тот матч для "горняков" не задался с самого начала: Карим Бензема уже на 30-й минуте вывел хозяев вперед. Тем не менее, вице-чемпион Украины в первой половине матча держался достойно. Все изменилось во втором тайме — пожалуй, это был один из самых ужасных матчей в плане отношения арбитра к украинской команде.

Фокус связался с голкипером "Шахтера" Андреем Пятовым и попросил вспомнить обстоятельства той игры.

"Нужно признать, что "Реал" — такая команда, которая дает играть. У нас и в первой игре было несколько моментов. Я допустил ошибку, мы не разобрались с Яриком (Ракицким — Ред.), крикнул ему. В начале второго тайма у нас случилось удаление Степаненко. Потом мяч попал в спину Дарио Срне в нашей штрафной площади, а судья дал пенальти. Вот этот момент нас очень надломил. Но до первого пропущенного гола мы хорошо играли", — рассказал Андрей Пятов Фокусу.

Моменты, о которых говорит вратарь "Шахтера" после матча вызвали немало дискуссий. Тогда Тарас Степаненко, которому арбитр Иван Бебек из Хорватии показал красную карточку, не сдерживал себя в послематчевом интервью. На вопрос: "Давил ли Криштиану Роналду на арбитра?" Степаненко ответил отрицательно и добавил фразу, которая почему-то не вошла в условный топ лучших высказываний футболистов. "Мне показалось, что судья сам обкакался до матча", — цитировал Степаненко сайт Football.ua.

Партнер Тараса Степаненко Андрей Пятов считает, что влияние звездных игроков на арбитров действительно существует.

"Как ни говори, но арбитры всегда симпатизируют большим клубам. Тем более, если есть большие звезды, как Криштиану. Даже можно вспомнить нашу игру за сборную Украины против Португалии, когда мы выиграли у них в Киеве. Степаненко мяч попал в ногу, а потом в руку. Но Криштиану первым побежал к судье требовать, чтобы он назначил пенальти. Влияние, как ни крути, есть. Это естественно и всегда так было. Но мы же потом показали, что можем играть с "Реалом" и обыгрывать их", — сказал Пятов в комментарии Фокусу.

После удаления Степаненко "Реал" забил второй мяч, со вкусом скандала. Атака мадридского клуба завершилась ударом в сторону ворот, но мяч угодил в спину Дарио Срне. Рефери послушал ассистента, которому показалось, что была игра рукой. Дальше — дело техники. Роналду забил с пенальти и удвоил преимущество "Реала". Спустя 8 минут хозяева увеличили отрыв в счете. И снова — с пенальти. На этот раз игра рукой Марсио Азеведу была явной. Криштиану Роналду снова подошел к мячу и сделал счет 3:0. Окончательный счет установил все тот же легендарный португалец. На этот раз Пятов парировал удар Марсело, но защитники позволили Роналду быть первым на добивании. Так началась история матчей "Реала" и "Шахтера" — с победы мадридского клуба со счетом 4:0.

"Терминатор отдыхает": боевик во Львове

[ + – ] Алекс Тейшейра против Рафаэля Варана Фото: UEFA

Спустя два месяца, в ноябре 2015-го, соперники встретились снова, но уже во Львове, где "Шахтер" проводил домашние матчи в тот период. В этой игре все снова складывалось для "Реала" легко: гости накидали в ворота "Шахтера" четыре мяча. Криштиану Роналду забил уже на 18-й минуте, а в начале второй половины матча Лука Модрич и Дани Карвахаль нанесли еще два точных удара, фактически, убив интригу в матче. И наконец, на 70-й минуте свое слово вновь сказал Криштиану Роналду, которому не составило труда дважды бить по воротам в одной атаке — первую попытку заблокировали защитники, а вот со второй уже никто ничего поделать не смог.

Андрей Пятов считает, что успех Криштиану Роналду — результат его длительной работы над собой и пример профессионализма.

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"За Криштиану Роналду говорят его заслуги и голы, то как он себя позиционирует, как работает над собой. Настоящий профессионал. Даже сейчас он доказывает, что является лучшим игроком в мире", — отметил голкипер "Шахтера" и сборной Украины в комментарии Фокусу.

Но, пропустив четыре мяча, "горняки" неожиданно включились в игру и чуть не спасли матч. Тайсон заработал пенальти, который реализовал Алекс Тейшейра. Затем точный удар головой нанес Дентиньо, после розыгрыша углового. У "Шахтера" появилась надежда и перспектива сыграть с "Реалом" вничью стала более реальной, когда Тайсон ассистировал Тейшейре и тот оформил дубль.

"Во втором матче они ловили нас на контратаках, забили четыре мяча, но мы собрались и смогли забить три гола. Не хватило буквально минут 10, мы могли и сравнять счет. Фактор своего поля? Во Львове всегда хорошая поддержка. Когда красивые матчи, там люди демонстрируют, что умеют болеть. Мы хотели показать максимум и нам это удалось", — вспоминает вратарь "Шахтера" Андрей Пятов.

Чуда не случилось: "Реал" увез из Львова три очка, оставив "Шахтеру" призрачные шансы на плей-офф. Для этого команде Луческу надо было побеждать в Париже ПСЖ.

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[ + – ] Тете и Дентиньо празднуют победу над Реалом Фото: UEFA

В 2020-м "Шахтер" и "Реал" уже в постковидной реальности снова встретились в Лиге чемпионов. Мадридский клуб начал реконструкцию "Сантьяго Бернабеу", поэтому соперников принимал на маленьком стадионе "Альфредо Ди Стефано". В этом смысле, посещаемость "сливочных" не страдала: на матчи все равно если и допускались зрители, то в ограниченном количестве.

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Именно там 21 октября чемпион Украины одержал одну из самых неожиданных побед в истории украинского футбола. Причем, сценарий этого матча очень напоминал львовский блокбастер пятилетней давности. Гости забили первыми и ощутили уверенность в своих силах: на 29-й минуте ворота "Реала" поразил Тете. "Шахтер" взялся терзать оборону соперника и это привело к автоголу Рафаэля Варана. Под занавес первого тайма до разгромного счет довел Манор Соломон.

Правда, после перерыва "Реал" пришел в себя и отыграл два мяча: Лука Модрич и Винисиус огорчили Анатолия Трубина, но на подвиг команды Зидана уже не хватило. "Шахтер" взял реванш за предыдущие поражения, но Луишу Каштру еще предстояло доказать, что та победа не была случайностью.

Слово Соломоново и киллер Дентиньо

[ + – ] Луиш Каштру дважды побеждал "Реал" в Лиге чемпионов Фото: UEFA

На матч в Киеве Зинедин Зидан привез боевой состав, но оставил на скамейке запасных бразильцев Марсело и Каземиро. Луиш Каштру же выпустил сильнейших игроков, но уже на 25-й минуте потерял Жуниора Мораеса — нападающего пришлось заменить из-за повреждения. На поле вышел бразилец Дентиньо и это стало поворотным моментом в игре.

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За этим бразильским атакующим полузащитником закрепилось прозвище "специалист по "Реалу". Во Львове он забил в 2015-м, а в мадридском матче 2020-го заставил ошибиться Варана. В Киеве Дентиньо оказался ровно в том месте и в ту секунду, когда нужно было забивать. В начале второго тайма он воспользовался ошибкой Ферлана Менди и открыл счет.

А в конце матча Дентиньо снова сыграл важную роль: он начал атаку, которая завершилась результативным ударом Соломона. "Шахтер" победил "Реал" во второй раз в групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, "Реал" взял очки в матчах с "Интером" и "Боруссией Менхенгладбах", в то время, как "Шахтер" с треском проиграл немцам и дважды сыграл вничью с итальянцами. "Горняки" выбыли в Лигу Европы, а там проиграли "Роме" во главе с предшественником Каштру в донецком клубе — Паулу Фонсекой.

"Шахтер" и "Реал", Лига чемпионов УЕФА 2021

19 октября 2021 года на НСК "Олимпийский" будет написана новая глава в противостоянии донецкого и мадридского клубов. Интересно, что каждый раз, когда "Шахтер" и "Реал" попадают в одну группу, их тренируют абсолютно несхожие тренеры. В 2015 это была дуэль Рафаэля Бенитеса и Мирчи Луческу, в 2020-м — Зинедина Зидана и Луиша Каштру. Теперь матч приобретает явный итальянский привкус, ведь выявлять сильнейшего будут опытнейший Карло Анчелотти и молодой Роберто Де Дзерби. Кто из итальянских специалистов уйдет с поля главного стадиона Украины победителем — еще одна интрига в и без того суперважном матче.