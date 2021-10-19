Дивний арбітраж, 5 голів Роналду та сенсаційні перемоги. Як "Шахтар" грав із "Реалом"

У вівторок, 19 жовтня, "Шахтар" уп'яте в історії зіграє проти "Реала".

Ліга чемпіонів УЄФА повертається. Уже у вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 3-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів: "Шахтар" приймає "Реал".

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Обидві команди в нинішньому розіграші об'єднує одне: вони сенсаційно програли молдовському "Шерифу". Але "Реал" взяв три очки в першому матчі проти "Інтера" (1:0), а "Шахтар" у домашній зустрічі з цим же клубом зіграв внічию 0:0. Тепер у команди Роберто Де Дзербі є можливість здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів.

"Шахтар" — "Реал": історія зустрічей

У своїй історії протистоянь "Шахтар" і "Реал" зустрічалися лише чотири рази, причому два з них — у минулому році. Тоді донецький клуб здобув дві перемоги, але цього виявилося недостатньо, щоб вийти з групи в плей-оф Ліги чемпіонів.

Донецька і мадридська команди тричі потрапляли в одну групу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Вперше це сталося в 2015 році, потім — у 2020-му і 2021-му відповідно. У двох попередніх випадках "Реал" виходив із групи, а в сезоні 2015/2016 взагалі виграв Лігу чемпіонів. Але матчі з українською командою для "Галактікос" майже завжди були напруженими. За винятком одного випадку.

"Суддя обкакався ще до матчу"

[ + – ] Кріштіану Роналду забив два м'ячі з пенальті Фото: UEFA

Волею жереба перший матч суперники провели в Мадриді, на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу". "Шахтар" пробився в Лігу чемпіонів через кваліфікацію, вибивши віденський "Рапід" і турецький "Фенербахче". У групі, крім "Реала", команда Мірчі Луческу протистояла ПСЖ і "Мальме". Але починати свій шлях довелося на виїзді проти фаворита.

Той матч для "гірників" не задався із самого початку: Карім Бензема вже на 30-й хвилині вивів господарів уперед. Проте, віце-чемпіон України в першій половині матчу тримався гідно. Все змінилося в другому таймі — мабуть, це був один із найжахливіших матчів у плані ставлення арбітра до української команди.

Фокус зв'язався з голкіпером "Шахтаря" Андрієм П'ятовим і попросив згадати обставини тієї гри.

"Потрібно визнати, що "Реал" — така команда, яка дає грати. У нас і в першій грі було кілька моментів. Я припустився помилки, ми не розібралися з Яриком (Ракіцьким — Ред.), крикнув йому. На початку другого тайму у нас сталося видалення Степаненка. Потім м'яч потрапив у спину Даріо Срні в нашому штрафному майданчику, а суддя дав пенальті. Ось цей момент нас дуже надломив. Але до першого пропущеного гола ми добре грали", — розповів Андрій П'ятов Фокусу.

Моменти, про які говорить воротар "Шахтаря" після матчу викликали чимало дискусій. Тоді Тарас Степаненко, якому арбітр Іван Бебек із Хорватії показав червону картку, не стримував себе у післяматчевому інтерв'ю. На питання: "Чи давив Кріштіану Роналду на арбітра?" Степаненко відповів негативно і додав фразу, яка чомусь не ввійшла в умовний топ кращих висловлювань футболістів. "Мені здалося, що суддя сам обкакався до матчу", — цитував Степаненка сайт Football.ua.

Партнер Тараса Степаненка Андрій П'ятов вважає, що вплив зіркових гравців на арбітрів дійсно існує.

"Як не кажи, але арбітри завжди симпатизують великим клубам. Тим паче, якщо є великі зірки, як Кріштіану. Навіть можна згадати нашу гру за збірну України проти Португалії, коли ми виграли в них у Києві. Степаненку м'яч потрапив у ногу, а потім у руку. Але Кріштіану першим побіг до судді вимагати, щоб він призначив пенальті. Вплив, як не крути, є. Це звичайно і завжди так було. Але ми ж потім показали, що можемо грати з "Реалом" та обігравати їх", — сказав П'ятов у коментарі Фокусу.

Після видалення Степаненка "Реал" забив другий м'яч, зі смаком скандалу. Атака мадридського клубу завершилася ударом у сторону воріт, але м'яч влучив у спину Даріо Срні. Рефері послухав асистента, якому здалося, що була гра рукою. Далі — справа техніки. Роналду забив із пенальті та подвоїв перевагу "Реала". Через 8 хвилин господарі збільшили відрив у рахунку. І знову — з пенальті. Цього разу гра рукою Марсіо Азеведу була очевидною. Кріштіану Роналду знову підійшов до м'яча і зробив рахунок 3:0. Остаточний рахунок встановив все той же легендарний португалець. Цього разу П'ятов парирував удар Марсело, але захисники дозволили Роналду бути першим на добиванні. Так почалася історія матчів "Реала" і "Шахтаря" — з перемоги мадридського клубу з рахунком 4:0.

"Термінатор відпочиває": бойовик у Львові

[ + – ] Алекс Тейшейра проти Рафаеля Варана Фото: UEFA

Через два місяці, в листопаді 2015-го, суперники зустрілися знову, але вже у Львові, де "Шахтар" проводив домашні матчі в той період. У цій грі все знову складалося для "Реала" легко: гості накидали у ворота "Шахтаря" чотири м'ячі. Кріштіану Роналду забив уже на 18-й хвилині, а на початку другої половини матчу Лука Модріч і Дані Карвахаль завдали ще два точні удари, фактично, вбивши інтригу в матчі. І нарешті, на 70-й хвилині своє слово знову сказав Кріштіану Роналду, якому не склало труднощів двічі бити по воротах в одній атаці — першу спробу заблокували захисники, а ось з другою вже ніхто нічого вдіяти не зміг.

Андрій П'ятов вважає, що успіх Кріштіану Роналду — результат його тривалої роботи над собою і приклад професіоналізму.

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"За Кріштіану Роналду говорять його заслуги і голи, те, як він себе позиціонує, як працює над собою. Справжній професіонал. Навіть зараз він доводить, що є кращим гравцем у світі", — зазначив голкіпер "Шахтаря" і збірної України в коментарі Фокусу.

Але, пропустивши чотири м'ячі, "гірники" несподівано включилися в гру і мало не врятували матч. Тайсон заробив пенальті, який реалізував Алекс Тейшейра. Потім точний удар головою завдав Дентіньйо, після розіграшу кутового. У "Шахтаря" з'явилася надія і перспектива зіграти з "Реалом" внічию стала реальнішою, коли Тайсон асистував Тейшейрі й той оформив дубль.

"У другому матчі вони ловили нас на контратаках, забили чотири м'ячі, але ми зібралися і змогли забити три голи. Не вистачило буквально хвилин 10, ми могли і зрівняти рахунок. Фактор свого поля? У Львові завжди хороша підтримка. Коли красиві матчі, там люди демонструють, що вміють вболівати. Ми хотіли показати максимум і нам це вдалося", — згадує воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов.

Дива не сталося: "Реал" відвіз зі Львова три очки, залишивши "Шахтарю" примарні шанси на плей-оф. Для цього команді Луческу треба було перемагати в Парижі ПСЖ.

"Шахтар" — "Реал", час реваншу: п'ять років потому

[ + – ] Тете й Дентіньйо святкують перемогу над Реалом Фото: UEFA

У 2020-му "Шахтар" і "Реал" вже в постковідній реальності знову зустрілися в Лізі чемпіонів. Мадридський клуб почав реконструкцію "Сантьяго Бернабеу", тому суперників приймав на маленькому стадіоні "Альфредо Ді Стефано". У цьому сенсі, відвідуваність "вершкових" не страждала: на матчі все одно, якщо й допускалися глядачі, то в обмеженій кількості.

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Саме там 21 жовтня чемпіон України здобув одну з найбільш несподіваних перемог в історії українського футболу. Причому, сценарій цього матчу дуже нагадував львівський блокбастер п'ятирічної давності. Гості забили першими і відчули впевненість у своїх силах: на 29-й хвилині ворота "Реала" уразив Тете. "Шахтар" взявся терзати оборону суперника і це призвело до автоголу Рафаеля Варана. Під завісу першого тайму до розгромного рахунок довів Манор Соломон.

Щоправда, після перерви "Реал" прийшов до тями і відіграв два м'ячі: Лука Модріч і Вінісіус засмутили Анатолія Трубіна, але на подвиг команди Зідана вже не вистачило. "Шахтар" взяв реванш за попередні поразки, але Луїшу Каштру ще потрібно було довести, що та перемога не була випадковістю.

Слово Соломоново і кілер Дентіньйо

[ + – ] Луїш Каштру двічі перемагав "Реал" у Лізі чемпіонів Фото: UEFA

На матч у Києві Зінедін Зідан привіз бойовий склад, але залишив на лаві запасних бразильців Марсело і Каземіро. Луїш Каштру ж випустив найсильніших гравців, але вже на 25-й хвилині втратив Жуніора Мораеса — нападника довелося замінити через пошкодження. На поле вийшов бразилець Дентіньйо і це стало поворотним моментом у грі.

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За цим бразильським атакувальним півзахисником закріпилося прізвисько "фахівець з "Реалу". У Львові він забив у 2015-му, а в мадридському матчі 2020-го змусив помилитися Варана. У Києві Дентіньйо опинився рівно в тому місці й у ту секунду, коли потрібно було забивати. На початку другого тайму він скористався помилкою Ферлана Менді та відкрив рахунок.

А наприкінці матчу Дентіньйо знову зіграв важливу роль: він почав атаку, яка завершилася результативним ударом Соломона. "Шахтар" переміг "Реал" удруге в груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоправда, "Реал" узяв очки в матчах з "Інтером" і "Боруссією Менхенгладбах", у той час, як "Шахтар" із тріском програв німцям і двічі зіграв внічию з італійцями. "Гірники" вибули в Лігу Європи, а там програли "Ромі" на чолі з попередником Каштру в донецькому клубі — Паулу Фонсекою.

"Шахтар" і "Реал", Ліга чемпіонів УЄФА 2021

19 жовтня 2021 року на НСК "Олімпійський" буде написана нова глава в протистоянні донецького і мадридського клубів. Цікаво, що щоразу, коли "Шахтар" і "Реал" потрапляють в одну групу, їх тренують абсолютно несхожі тренери. У 2015 це була дуель Рафаеля Бенітеса і Мірчі Луческу, в 2020-му — Зінедіна Зідана і Луїша Каштру. Тепер матч набуває очевидного італійського присмаку, адже виявляти найсильнішого будуть досвідчений Карло Анчелотті та молодий Роберто Де Дзербі. Хто з італійських фахівців піде з поля головного стадіону України переможцем — ще одна інтрига в і без того суперважливому матчі.