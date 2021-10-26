Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира

По версии издания The Ring украинец улучшил свою позицию в списке, а еще один представитель нашей страны Василий Ломаченко входит в топ-10

Авторитетное боксерское издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.

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Украинский супертяжеловес Александр Усик, выигравший четыре пояса в бою против Энтони Джошуа, в новой версии рейтинга занял вторую строчку. На профи ринге он провел 19 боев и не потерпел ни одного поражения.

Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес. 6 ноября он проведет объединительный бой за титул абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

Усик — не единственный представитель Украины в первой десятке рейтинга The Ring. На 9-й позиции оказался Василий Ломаченко, который свой следующий бой проведет 11 декабря. Его соперником будет представитель Ганы Ричард Комми.

Рейтинг журнала The Ring носит субъективный характер: его составляют представители редакции, отталкиваясь от результатов, выступлений и выигранных титулов боксеров в недавнем прошлом.

Напомним, 25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа в Лондоне, единогласным решением судей. Украинец не сдержал слез, когда главный судья поднял его руку, объявив победителем боя.

Ранее Фокус рассказывал о новом приобретении Усика: боксер обзавелся новым автомобилем, стоимостью более чем один миллион евро. Такую покупку 34-летний спортсмен осуществил спустя четыре недели после победы над Джошуа.

Бой-реванш Усик — Джошуа состоится не ранее весны 2022 года. В контракте боксеров есть пункт, что если бой не состоится в течении 7 месяцев, то его может не быть и вовсе.

В свою очередь, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил о желании организовать бой между его клиентом и Александром Усиком.