Усик посів друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу

За версією видання The Ring українець покращив свою позицію у списку, а ще один представник нашої країни Василь Ломаченко входить у топ-10.

Авторитетне боксерське видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

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Український суперважкоатлет Олександр Усик, який виграв чотири пояси в бою проти Ентоні Джошуа, у новій версії рейтингу посів другий рядок. На профі рингу він провів 19 боїв і не зазнав жодної поразки.

Очолює список мексиканець Сауль Альварес. 6 листопада він проведе об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона за версіями IBF, WBC, WBA Super та WBO у другій середній вазі.

Усик — не єдиний представник України у першій десятці рейтингу The Ring. На 9-й позиції опинився Василь Ломаченко, котрий свій наступний бій проведе 11 грудня. Його суперником буде представник Гани Річард Коммі.

Рейтинг журналу The Ring має суб'єктивний характер: його складають представники редакції, відштовхуючись від результатів, виступів та виграних титулів боксерів у нещодавньому минулому.

Нагадаємо, 25 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в Лондоні, одноголосним рішенням суддів. Українець не стримав сліз, коли головний суддя підняв його руку, оголосивши переможцем бою.

Раніше Фокус розповідав про нову покупку Усика: боксер обзавівся новим автомобілем, вартістю понад один мільйон євро. Таку купівлю 34-річний спортсмен здійснив чотири тижні після перемоги над Джошуа.

Бій-реванш Усик-Джошуа відбудеться не раніше весни 2022 року. У контракті боксерів є пункт, що якщо бій не відбудеться протягом 7 місяців, то його може бути взагалі.

Зі свого боку, промоутер чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив про бажання організувати бій між його клієнтом та Олександром Усиком.