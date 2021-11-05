"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть матч АПЛ?

"Дерби Манчестера" станет центральным матчем 11-го тура в чемпионате Англии: украинец Александр Зинченко может сыграть против Криштиану Роналду

В 11-м туре английской Премьер-лиги в субботу, 6 ноября, состоится встреча двух грандов: на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити".

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"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити": прогноз

Оба клуба не самым удачным образом начали текущий чемпионат: после 10 сыгранных матчей "Сити" занимает третье место, а "Юнайтед" — пятое. Но если команда Пепа Гвардиолы одержала шесть побед, при двух ничьих и двух поражениях, то у Оле Гуннара Сульшера дела идут немного хуже: при пяти победах, две ничьи и три поражения.

Хосеп Гвардиола в предстоящем матче не сможет рассчитывать только на Бенджамена Менди, который продолжает оставаться в изоляторе по делу о домашнем насилии, а в лазарете команды остается только испанский форвард Ферран Торрес. А вот украинец Александр Зинченко имеет шансы сыграть против именитого соперника.

У "Манчестер Юнайтед" кадровых проблем больше: до конца ноября залечивает повреждение Рафаэль Варан, травмирован Виктор Линделеф, а Поль Погба отбывает трехматчевую дисквалификацию за удаление в игре 9-го тура против "Ливерпуля".

Букмекеры на матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" дают такой прогноз: 1.71 — на победу "Манчестер Сити", 4.80 — на победу "Манчестер Юнайтед" и 4.10 — на ничью.

Отметим, что после поражения от "Ливерпуля" в 9-м туре наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер был в шаге от отставки. Фокус анализировал игру команды под руководством Сульшера, а легенда клуба Андрей Канчельскис выразил мнение, что отставка Сульшера не приведет к глобальным переменам внутри команды.

В 10-м туре "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0, а затем едва не проиграл "Аталанте" в матче группового этапа Лиги чемпионов, сыграв вничью 2:2. Оба мяча на свой счет записал Криштиану Роналду.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"

Центральный матч 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" смотреть в прямой трансляции можно на телеканале "Setanta Sport". Начало игры — в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о командном обеде "Манчестер Юнайтед" перед ответственным матчем чемпионата. Во время трапезы футболисты "красных дьяволов" Криштиану Роналду и Фред получили штрафы за неправильную парковку автомобилей.