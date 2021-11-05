"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті": де й коли дивитись матч АПЛ?

"Дербі Манчестера" стане центральним матчем 11-го туру в чемпіонаті Англії: українець Олександр Зінченко може зіграти проти Кріштіану Роналду

В 11-му турі англійської Прем'єр-ліги в суботу, 6 листопада, відбудеться зустріч двох грандів: на стадіоні "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" прийме "Манчестер Сіті".

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"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті": прогноз

Обидва клуби невдало розпочали поточний чемпіонат: після 10 зіграних матчів "Сіті" посідає третє місце, а "Юнайтед" — п'яте. Але якщо команда Пепа Гвардіоли здобула шість перемог, при двох нічиїх і двох поразках, то в Уле Гуннара Сульшера справи йдуть трохи гірше: за п'яти перемог, дві нічиї й три поразки.

Жузеп Гвардіола в майбутньому матчі не зможе розраховувати лише на Бенджамена Менді, який продовжує залишатися в ізоляторі через справу про домашнє насильство, а в лазареті команди залишається лише іспанський форвард Ферран Торрес. А от українець Олександр Зінченко має шанси зіграти проти іменитого суперника.

У "Манчестер Юнайтед" кадрових проблем більше: до кінця листопада заліковує пошкодження Рафаель Варан, травмовано Віктора Лінделефа, а Поль Погба відбуває триматчеву дискваліфікацію за видалення в грі 9-го туру проти "Ліверпуля".

Букмекери на матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті" дають такий прогноз: 1.71 — на перемогу "Манчестер Сіті", 4.80 — на перемогу "Манчестер Юнайтед" і 4.10 — на нічию.

Зазначимо, що після поразки від "Ліверпуля" в 9-му турі наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер був за крок від відставки. Фокус аналізував гру команди під керівництвом Сульшера, а легенда клубу Андрій Канчельскіс висловив думку, що відставка Сульшера не призведе до глобальних змін усередині команди.

У 10-му турі "Манчестер Юнайтед" здобув перемогу над "Тоттенгемом" із рахунком 3:0, а потім мало не програв "Аталанті" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів, зігравши внічию 2:2. Обидва м'ячі на свій рахунок записав Кріштіану Роналду.

Де дивитись матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті"

Центральний матч 11-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сіті" дивитися в прямій трансляції можна на телеканалі Setanta Sport. Початок гри – о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про командний обід "Манчестер Юнайтед" перед відповідальним матчем чемпіонату. Під час трапези футболісти "червоних дияволів" Кріштіану Роналду та Фред отримали штрафи за неправильне паркування автомобілів.