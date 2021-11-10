Пан или пропал. Что такое "Дженоа" и зачем Андрею Шевченко аутсайдер серии А

Спустя шесть лет после начала тренерской карьеры Андрей Шевченко решился возглавить клуб. Почему именно "Дженоа" и что ждет украинца в чемпионате Италии?

Андрей Шевченко вернулся в Италию. Теперь в качестве главного тренера — в минувший уик-энд он возглавил "Дженоа". С одной стороны, желание тренера не сидеть без работы приветствуется, с другой — непонятно, почему украинец выбрал одного из аутсайдеров Серии А.

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Фокус рассказывает об особенностях нового клуба легенды украинского футбола.

Американские инвесторы и новая жизнь

[ + – ] Андрей Шевченко и руководство "Дженоа" Фото: ФК Дженоа

"Дженоа" — один из самых старых клубов Италии. В истории генуэзской команды были яркие страницы — в разные годы команда выигрывала чемпионат Италии аж девять раз. Правда, в последний раз это случилось почти 100 лет назад — в сезоне 1923/1924. В 21 веке "Дженоа" не блистал и вовсе балансировал на грани выживания. Улучшения наступили в 2006 году, когда главным тренером команды стал Джанпьеро Гасперини. Команде удавалось даже занять 5 место в турнирной таблице, но выше головы в Генуе прыгнуть так и не смогли.

За "Дженоа" закрепилось звание крепкого середняка, но нынешний сезон у команды явно не задался — по итогам стартовых 12 туров команда набрала лишь 9 очков, одержав только одну победу. Как результат — 17-е место и отставка главного тренера Давиде Баллардини.

В сентябре текущего года в итальянских СМИ появилась информация о том, что американская инвест-компания "777 Partners" выкупила мажоритарную долю акций клуба за 150 миллионов евро. Понятно, что американцы рассчитывают отбить вложенные инвестиции, потому перед клубом поставлены амбициозные задачи, а 17-е место в Серии А резко с ними диссонирует.

Чтобы вытащить клуб из кризиса, новое руководство пригласило успешно зарекомендовавшего себя в национальной сборной Украины Андрея Шевченко. У него хорошая репутация в Италии (7 лет выступлений за "Милан" сделали Шевченко одним из любимцев местных болельщиков), он уже показал результат в тренерской деятельности и имеет большие амбиции на клубном уровне. В конце концов, в Украинской ассоциации футбола причиной, по которой Шевченко покинул национальную сборную, называли именно его желание начать клубную тренерскую карьеру.

Зачем Андрею Шевченко аутсайдер Серии А?

Один из главных вопросов, которые возникают у болельщиков: почему Шевченко согласился возглавить клуб-аутсайдер чемпионата Италии? Не секрет, что огромное количество болельщиков "Милана" после успехов Шевченко во главе сборной Украины, возжелали увидеть его у руля "красно-черных". Но у "Милана" на данный момент дела идут хорошо: клуб не потерпел ни одного поражения в Серии А и занимает второе место. Разве что в Лиге чемпионов все пока не так радужно — в своей группе "россо-нери" занимают последнюю позицию, но и справедливости ради, стоит отметить, что в соперниках у них "Ливерпуль", "Атлетико" и "Порту".

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Говоря откровенно: даже при успехах со сборной Украины, очередь из топ-клубов не выстроилась за Андреем Шевченко. Ему необходимо еще доказать свою состоятельность в качестве клубного тренера, поскольку работа в национальной сборной — это всего лишь 10 матчей в году. А вот справится ли он с командой, которой нужно играть около 50 матчей за сезон? Вряд ли руководители топ-клубов рискнули бы доверить свое детище тренеру без опыта, даже при всех его игровых заслугах. Так что для Шевченко "Дженоа" — отличный вариант для старта клубной тренерской карьеры. Да, у команды тяжелое турнирное положение, но и в этом можно найти определенный символический вызов: интересно посмотреть на Шевченко, как антикризисного менеджера.

Руководитель итальянского департамента футбольного агентства "Ultimate Sports" Алекс Великих в эксклюзивном комментарии Фокусу поделился мнением, получится ли у Андрея Шевченко достичь положительного результата с "Дженоа".

"Я думаю, что у Шевченко все получится. Задачи, которые стоят перед Шевченко, скажем так, минимально выполнимые для тренера с таким размером репутации. Те люди, которые продвигают Шевченко как проект, они заинтересованы в том, чтобы этот проект был удачным", — считает эксперт.

Шевченко в "Дженоа" — зеленый свет для украинцев?

Итальянские СМИ уже бросились гадать, кем усилит состав Андрей Шевченко. Издание Calciomercato, например, опубликовало информацию, что в январе "Дженоа" усилится полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко и защитником "Динамо" Виталием Миколенко. Зинченко в текущем сезоне не может похвастать достаточным количеством игрового времени, а Миколенко нуждается в новом импульсе развития карьеры. Интересно, что с 22-летним защитником приключилась неприятная история: во время одной из тренировок сборной Украины Андрей Шевченко остался недоволен позитивными эмоциями игрока накануне важного матча.

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Сам главный тренер о намерении усилить состав объявил на первой же пресс-конференции. Оно и не удивительно: средний возраст команды 27.6 лет, но если посмотреть на линию атаки, то там выступают 38-летний Горан Пандев, 33-летний Фелипе Кайседо и 30-летний Маттия Дестро. Да и в центре поля есть опытные футболисты, на которых делал ставку Баллардини — Валон Бехрам и Милан Бадель. Хватает и травмированных — прямо сейчас в лазарете у генуэзцев семеро футболистов: центральные защитники Зиньо Ванхаусден, Никола Максимович и Маттиа Бани, центральные полузащитники Эрнани и Франческо Кассата, левый полузащитник Мохаммед Фарес и центрфорвард Маттия Дестро. В чем причина такого большого количества травмированных — еще одна деталь, с которой Андрею Шевченко предстоит разбираться в новом клубе.

Руководитель итальянского департамента футбольного агентства "Ultimate Sports" Алекс Великих также убежден, что Андрей Шевченко может прибегнуть к услугам футболистов, с которыми он работал в национальной сборной Украины.

"С кем он будет расставаться — напрямую будет зависеть от того, насколько востребованы кандидаты, которые есть у него в команде. В "Дженоа" есть 5-6 футболистов, из них трое в январе будут интересны на трансферном рынке. Это такие игроки, как Экубан, Каллон, Васкез. Они могут принести в кассу "Дженоа" доход. Что касается других футболистов, то как правило, это футболисты, которые не имеют высокой трансферной стоимости. В условиях очень тяжелого январского рынка, особенно, в постковидный период, расстаться с такими футболистами на выгодных условиях будет тяжело. В этом плане будет работать спортивный директор, вызывать индивидуально агента футболистов и говорить с ними.

А вот что касается того, кого Шевченко будет привлекать в команду, это интереснее. Не зря говорят, что Шевченко приведет за собой ряд футболистов, которых он знает по работе в сборной Украины. И я думаю, не секрет, что очень долгое время обсуждалась кандидатура такого футболиста, как Миколенко, в котором видели перспективу для "Милана". Но все понимали, что при живом Тео Эрнандесе в "Милане" ему будет тяжело. Возможно, как раз клубом, который адаптирует Миколенко для итальянского чемпионата, может послужить "Дженоа". Также я допускаю идею того, что в помощь "Дженоа" может привлекаться Ярмоленко, который находится на выходе из "Вест Хэма". Итальянская Серия А для возрастных футболистов давно является хорошим прибежищем. Андрей Ярмоленко не сказал своего последнего слова в футболе. Возможно, не справляясь с сильным ритмом игры в АПЛ, он потянет менее интенсивную игру в Серии А. Для "Дженоа" такой футболист будет достаточно сильным.

И конечно, мы не должны забывать вечную сагу с Супрягой, которого "Дженоа" хотела пригласить. Тем более, люди, которые продвигали Шевченко в "Дженоа", они же занимались вопросом консультаций по поводу Супряги в Италии", — сказал Алекс Великих в комментарии Фокусу.

Стоит отметить, что суммарная стоимость состава "Дженоа" — 96 миллионов евро. Пока остается открытым вопрос, сколько новые инвесторы выделят средств на усиление состава. Одно дело — украинские игроки, другое — футболисты из топ-чемпионатов, готовые приносит результат здесь и сейчас.

Тренерский штаб Шевченко

[ + – ] Мауро Тасотти снова будет работать в штабе Шевченко Фото: ФК Дженоа

Как сообщается на официальном сайте "Дженоа", в тренерский штаб Андрея Шевченко вошли такие специалисты, как Мауро Тасотти, Андреа Адзалин, Симоне Бономи, Валерио Фиоре и Луиджи Ночентини. А вот Андреа Мальдеры, который выполнял большой объем работы в сборной Украины, в команде не оказалось. Это еще одно свидетельство того, что работа Шевченко в "Дженоа" будет существенно отличаться от сборной Украины под его руководством.

"Для меня очень большой сюрприз — это решение Мальдеры. Не знаю, является ли оно окончательным, но трезубец Шевченко-Мальдера-Тасотти, это сплоченная команда, которая давала результат. Я хочу надеяться, что Мальдера присоединиться к Шевченко в ближайшее время, может быть чуть-чуть позже. Но говорить, что потеря Мальдеры для тренерского штаба Шевченко будет незначительной, я бы не стал. Все-таки, его значение очень большое, такое же, как и Тасотти. Остальные члены тренерского штаба, такие как Ночентини, остались с Шевченко, но и заменить их проще. А вот что касается Тасотти и Мальдеры, то заменить их тяжело.

Я думаю, что у Мальдеры есть какие-то предложения по самостоятельному проекту, возможно, проекту, который дает ему больше возможностей. Может быть, это клуб, который участвует в Лиге чемпионов или в других еврокубках, но амбиции и знания этого специалиста очень высоки для "Дженоа". Если для Шевченко это отличный старт клубной карьеры, а в случае с Тасотти это фактор дружбы с Шевченко, то для Мальдеры все-таки спортивный проект имел большее значение. А может быть, имеет значение и факт потери им близких людей, который произошел не так давно. Он хочет найти проект в клубе, который стабильно участвует в Лиге чемпионов, а "Дженоа" пробиться туда пока не может", — рассказал Фокусу Руководитель итальянского департамента футбольного агентства "Ultimate Sports" Алекс Великих.

Для тренера настает момент истины: либо он успешно проявит себя в Италии, либо так и останется тем, кто вывел национальную сборную своей страны в четвертьфинал чемпионата Европы.