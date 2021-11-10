Пан чи пропав. Що таке "Дженоа" та навіщо Андрію Шевченку аутсайдер серії А

Через шість років після початку тренерської кар'єри Андрій Шевченко наважився очолити клуб. Чому саме "Дженоа" і що чекає на українця в чемпіонаті Італії?

Андрій Шевченко повернувся до Італії. Тепер як головний тренер — минулого вікенду він очолив "Дженоа". З одного боку, бажання тренера не сидіти без роботи вітається, з іншого боку — незрозуміло, чому українець обрав одного з аутсайдерів Серії А.

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Фокус розповідає про особливості нового клубу легенди українського футболу.

Американські інвестори та нове життя

[ + – ] Андрій Шевченко та керівництво "Дженоа" Фото: ФК Дженоа

"Дженоа" — один із найстаріших клубів Італії. В історії генуезької команди були яскраві сторінки — у різні роки команда вигравала чемпіонат Італії дев'ять разів. Щоправда, востаннє це сталося майже 100 років тому — у сезоні 1923/1924. У 21 столітті "Дженоа" не блищав і зовсім балансував на межі виживання. Поліпшення настали у 2006 році, коли головним тренером команди став Джанп'єро Гасперіні. Команді вдавалося навіть зайняти 5 місце у турнірній таблиці, але вище голови у Генуї стрибнути так і не змогли.

За "Дженоа" закріпилося звання міцного середняка, але нинішній сезон у команди явно не став хорошим — за підсумками стартових 12 турів команда набрала лише 9 очок, здобувши всього одну перемогу. Як результат – 17-е місце та відставка головного тренера Давіде Баллардіні.

У вересні поточного року в італійських ЗМІ з'явилася інформація, що американська інвест-компанія "777 Partners" викупила мажоритарну частку акцій клубу за 150 мільйонів євро. Зрозуміло, що американці розраховують відбити вкладені інвестиції, тому перед клубом поставлені амбітні завдання, а 17-е місце у Серії А різко дисонує з ними.

Щоб витягнути клуб із кризи, нове керівництво запросило Андрія Шевченка, який успішно зарекомендував себе в національній збірній України. Має гарну репутацію в Італії (7 років виступів за "Мілан" зробили Шевченка одним із улюбленців місцевих уболівальників), він уже показав результат у тренерській діяльності і має великі амбіції на клубному рівні. Зрештою, в Українській асоціації футболу причиною, через яку Шевченко залишив національну збірну, називали саме його бажання розпочати клубну тренерську кар'єру.

Навіщо Андрію Шевченку аутсайдер Серії А?

Одне з головних питань, що виникають у вболівальників: чому Шевченко погодився очолити клуб-аутсайдер чемпіонату Італії? Не секрет, що величезна кількість уболівальників "Мілана" після успіхів Шевченка на чолі збірної України захотіла побачити його біля керма "червоно-чорних". Але у "Мілана" зараз справи йдуть добре: клуб не зазнав жодної поразки в Серії А і посідає друге місце. Хіба що в Лізі чемпіонів все поки що не так райдужно — у своїй групі "росо-нері" займають останню позицію, але задля справедливості варто зазначити, що в суперниках у них "Ліверпуль", "Атлетико" та "Порту".

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Говорячи відверто: навіть з успіхами зі збірною України, черга з топклубів не вишикувалася за Андрієм Шевченком. Йому необхідно ще довести свою спроможність як клубного тренера, оскільки робота в національній збірній — це лише 10 матчів на рік. А ось чи впорається він із командою, якою потрібно грати близько 50 матчів за сезон? Навряд чи керівники топ-клубів ризикнули б довірити своє дітище тренеру без досвіду, навіть за всіх його ігрових заслуг. Тож для Шевченка "Дженоа" — чудовий варіант для старту клубної тренерської кар'єри. Так, у команди важке турнірне становище, але й у цьому можна знайти певний символічний виклик: цікаво подивитися на Шевченка як антикризового менеджера.

Керівник італійського департаменту футбольного агентства "Ultimate Sports" Алекс Великих в ексклюзивному коментарі Фокусу поділився думкою, чи вдасться Андрію Шевченку досягти позитивного результату з "Дженоа".

"Я думаю, що у Шевченка все вийде. Завдання, які стоять перед Шевченком, скажімо так, мінімально здійсненні для тренера з таким розміром репутації. Ті люди, які просувають Шевченка як проєкт, вони зацікавлені в тому, щоб цей проєкт був вдалим", — Вважає експерт.

Шевченко у "Дженоа" — зелене світло для українців?

Італійські ЗМІ вже кинулися ворожити, ким посилить склад Андрій Шевченко. Видання Calciomercato, наприклад, опублікувало інформацію, що в січні "Дженоа" посилиться півзахисником "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком та захисником "Динамо" Віталієм Миколенком. Зінченко цього сезону не може похвалитися достатньою кількістю ігрового часу, а Миколенко потребує нового імпульсу розвитку кар'єри. Цікаво, що з 22-річним захисником сталася неприємна історія: під час одного із тренувань збірної України Андрій Шевченко залишився незадоволеним позитивними емоціями гравця напередодні важливого матчу.

[ + – ] Андрій Шевченко лає Віталія Миколенка

Сам головний тренер про намір посилити склад оголосив на першій пресконференції. Воно й не дивно: середній вік команди 27,6 років, але якщо подивитися на лінію атаки, то там виступають 38-річний Горан Пандєв, 33-річний Феліпе Кайседо та 30-річний Маттія Дестро. Та й у центрі поля є досвідчені футболісти, на яких робив ставку Баллардіні — Валон Бехрамі та Мілан Бадель. Вистачає і травмованих — прямо зараз у лазареті у генуезців семеро футболістів: центральні захисники Зіньйо Ванхаусден, Нікола Максимович та Маттіа Бані, центральні півзахисники Ернані та Франческо Кассата, лівий півзахисник Мохаммед Фарес та центрфорвард Маттія Дестро. У чому причина такої великої кількості травмованих — ще одна деталь, з якою Андрій Шевченко має розбиратися в новому клубі.

Керівник італійського департаменту футбольної агенції "Ultimate Sports" Алекс Великих також переконаний, що Андрій Шевченко може вдатися до послуг футболістів, з якими він працював у національній збірній України.

"З ким він розлучатиметься — безпосередньо залежатиме від того, наскільки потрібними є кандидати, які є у нього в команді. У "Дженоа" є 5-6 футболістів, з них троє в січні будуть цікаві на трансферному ринку. Це такі гравці, як Екубан, Каллон, Васкез... Вони можуть принести до каси "Дженоа" дохід. Що стосується інших футболістів, то, як правило, це футболісти, які не мають високої трансферної вартості. В умовах дуже важкого січневого ринку, особливо у постковідний період, розійтися з такими футболістами на вигідних умовах буде важко, у цьому плані працюватиме спортивний директор, викликатиме індивідуально агента футболістів і розмовлятиме з ними.

А ось щодо того, кого Шевченко залучатиме до команди, це цікавіше. Недаремно кажуть, що Шевченко приведе за собою низку футболістів, яких він знає з роботи у збірній України. І я думаю, не секрет, що дуже довгий час обговорювали кандидатуру такого футболіста, як Миколенко, в якому бачили перспективу для "Мілана". Але всі розуміли, що за живого Тео Ернандеса в "Мілані" йому буде важко. Можливо, саме клубом, який адаптує Миколенка для італійського чемпіонату, може стати "Дженоа". Також я припускаю ідею того, що на допомогу "Дженоа" може залучатися Ярмоленко, який перебуває на виході з "Вест Хема". Італійська Серія А для вікових футболістів давно є добрим притулком. Андрій Ярмоленко не сказав свого останнього слова у футболі. Можливо, не справляючись із сильним ритмом гри в АПЛ, він потягне менш інтенсивну гру в Серії А. Для "Дженоа" такий футболіст буде досить сильним.

І звичайно, ми не повинні забувати вічну сагу з Супрягою, якого "Дженоа" хотіла запросити. Тим паче, люди, які просували Шевченка в "Дженоа", вони ж займалися питанням консультацій щодо подружжя в Італії", — сказав Алекс Великих у коментарі Фокусу.

Варто зазначити, що сумарна вартість складу "Дженоа" — 96 мільйонів євро. Поки що залишається відкритим питання, скільки нові інвестори виділять коштів на посилення складу. Одна справа — українські гравці, інша — футболісти з топчемпіонатів, які готові приносити результат тут і зараз.

Тренерський штаб Шевченка

[ + – ] Мауро Тасотті знову працюватиме у штабі Шевченка Фото: ФК Дженоа

Як повідомляється на офіційному сайті "Дженоа", до тренерського штабу Андрія Шевченка увійшли такі фахівці, як Мауро Тасотті, Андреа Адзалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіоре та Луїджі Ночентіні. А ось Андреа Мальдери, який виконував великий обсяг роботи у збірній України, у команді не було. Це ще одне свідчення того, що робота Шевченка у "Дженоа" істотно відрізнятиметься від збірної України під його керівництвом.

"Для мене дуже великий сюрприз — це рішення Мальдери. Не знаю, чи воно остаточне, але тризуб Шевченко-Мальдера-Тасотті, це згуртована команда, яка давала результат. Я хочу сподіватися, що Мальдера приєднатися до Шевченка найближчим часом, можливо трохи пізніше, але говорити, що втрата Мальдери для тренерського штабу Шевченка буде незначною, я б не став, але його значення дуже велике, таке ж, як і Тасотті. Інші члени тренерського штабу, такі як Ночентіні, лишилися з Шевченком, але й замінити їх простіше, а ось щодо Тасотті та Мальдери, то замінити їх важко.

Я думаю, що Мальдера має якісь пропозиції щодо самостійного проєкту, можливо, проєкту, який дає йому більше можливостей. Можливо, це клуб, який бере участь у Лізі чемпіонів чи інших єврокубках, але амбіції та знання цього фахівця дуже високі для "Дженоа". Якщо для Шевченка це чудовий старт клубної кар'єри, а у випадку з Тасотті це фактор дружби з Шевченком, то для Мальдери таки спортивний проєкт мав більше значення. Можливо, має значення факт втрати їх близьких людей, який стався недавно. Він хоче знайти проєкт у клубі, який стабільно бере участь у Лізі чемпіонів, а "Дженоа" пробитися туди поки що не може", — розповів Фокусу Керівник італійського департаменту футбольного агентства "Ultimate Sports" Алекс Великих.

Для тренера настає момент істини: або він успішно проявить себе в Італії, або так і залишиться тим, хто вивів національну збірну своєї країни до чвертьфіналу чемпіонату Європи.