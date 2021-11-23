"Только через Duty Free": Милевский анонсировал появление на матче "Динамо" - "Бавария"

Бывший нападающий киевского "Динамо" с приключением добирается на матч Лиги чемпионов УЕФА.

Экс-нападающий футбольного клуба "Динамо" Киев Артем Милевский рассказал, как добирается на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Бавария".

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В своем профиле в социальной сети Instagram 36-летний футболист опубликовал собственное фото в шапке и солнцезащитных очках и написал, что в Киев едет на автобусе.

"Дорога на Киев. Только через Duty free в наше время, и только на автобусе. "Бавария" уже вечером на "Олимпийском" будет выступать", — написал Милевский.

Откуда футболист направляется на матч — неизвестно, хотя в посте указана геолокация "Киев, Украина".

Отметим, что несмотря на то, что футболист уже завершил активную карьеру, он остается одним из самых популярных украинских игроков — за его жизнью следят 129 тысяч подписчиков.

Ровно месяц назад Милевский попрощался с болельщиками на НСК "Олимпийский": под песню "Виват, король" он совершил круг почета и не сдержал слез.

23 сентября Артем Милевский объявил о завершении игровой карьеры. Футболист опубликовал видео, в котором он, сидя в центре поля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, написал письмо себе 15-летнему. За свою карьеру в Киеве форвард забил 87 голов за киевское "Динамо" в 270 матчах, после чего его перевели в дубль команды.

Матч "Динамо" — "Бавария" начнется в 19:45 по киевскому времени на стадионе НСК "Олимпийский". Фокус рассказывал, где смотреть матч "Динамо" Киев — "Бавария".

Накануне встречи киевского и мюнхенского клубов главный тренер чемпиона Украины Мирча Луческу отметил, что победитель этого матча получит 3 миллиона евро премиальных от УЕФА, что придает мотивацию "Баварии", даже несмотря на то, что команда уже выполнила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.