"Тільки через duty free": Мілевський анонсував появу на матчі "Динамо" — "Баварія"

Колишній нападник київського "Динамо" з пригодою дістається до матчу Ліги чемпіонів УЄФА.

Екснападник футбольного клубу "Динамо" Київ Артем Мілевський розповів, як добирається на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Баварія".

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У своєму профілі у соціальній мережі Instagram 36-річний футболіст опублікував власне фото у шапці та сонцезахисних окулярах і написав, що в Київ їде автобусом.

"Дорога на Київ. Тільки через Duty free у наш час, і лише автобусом. "Баварія" вже ввечері на "Олімпійському" виступатиме", — написав Мілевський.

Звідки футболіст прямує на матч — невідомо, хоча в дописі вказано геолокацію "Київ, Україна".

Зазначимо, що попри те, що футболіст уже завершив активну кар'єру, він залишається одним із найпопулярніших українських гравців — за його життям стежать 129 тисяч підписників.

Рівно місяць тому Мілевський попрощався з уболівальниками на НСК "Олімпійський": під пісню "Віват, король" він здійснив коло пошани та не стримав сліз.

23 вересня Артем Мілевський оголосив про завершення ігрової кар'єри. Футболіст опублікував відео, в якому він, сидячи у центрі поля на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, написав листа собі 15-річному. За свою кар'єру в Києві форвард забив 87 голів за київське "Динамо" у 270 матчах, після чого його перевели у дубль команди.

Матч "Динамо" — "Баварія" розпочнеться о 19:45 за київським часом на стадіоні НСК "Олімпійський". Фокус розповідав, де дивитися матч "Динамо" Київ — "Баварія".

Напередодні зустрічі київського та мюнхенського клубів головний тренер чемпіона України Мірча Луческу зазначив, що переможець цього матчу отримає 3 мільйони євро преміальних від УЄФА, що надає мотивацію "Баварії", навіть незважаючи на те, що команда вже виконала завдання виходу в плей-оф Ліги чемпіонів.