"Играю не только на нервах": жена футболиста Зинченко показала, как играет на рояле (видео)

Музыкальные навыки супруги футболиста "Манчестер Сити" пришлись по душе ее подписчикам.

Жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Влада Зинченко продемонстрировала навыки игры на клавишных инструментах.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала видео, на котором она играет на рояле белого цвета. Согласно геолокации в посте, действие происходит в Киеве.

"Играю не только на нервах", — подписала видео телеведущая.

Пользователи в комментариях похвалили журналистку, оставшись под приятным впечатлением от ее исполнения. А ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник написал: "Україна має талант".

Супруга другого футболиста сборной Украины, Романа Яремчука, Кристина Яремчук предложила Владе сыграть известный хит пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси "Despacito". На что супруга Зинченко ответила: "Два бокала — и я тебе еще не такое сыграю".

[ + – ] Диалог Кристины Яремчук и Влады Зинченко Фото: Скриншот

Влада Седан стала известной благодаря работе на телеканалах "Футбол 1/2/3", куда она пришла в 2017 году. Позже девушка рассталась с бывшим нападающим "Шахтера" Андреем Борячуком и начала отношения с его экс-одноклубником Александром Зинченко.

Напомним, что 2 августа 2021 года Влада Седан родила Александру Зинченко дочь. Пара узаконила отношения в августе 2020 года, когда Влада Седан вышла замуж за футболиста "Манчестер Сити".

В начале октября Александр Зинченко опубликовал фото с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым, что спровоцировало шквал критики в комментариях под постом с фотографией.

Ранее Фокус рассказывал о скандале в семье аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди. Его жена, Ванда Нара, обвинила игрока в связи с проститутками и отписалась от него в Instagram, попутно удалив все фото с супругом. Позже пара примирилась и девушка даже привезла футболиста на одну из тренировок французского гранда.