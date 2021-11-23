"Граю не лише на нервах": дружина футболіста Зінченка показала, як грає на роялі (відео)

Музичні навички дружини футболіста "Манчестер Сіті" припали до душі її підписникам.

Дружина футболіста "Манчестер Сіті" та збірної України з футболу Влада Зінченко продемонструвала навички гри на клавішних інструментах.

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На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала відео, на якому грає на роялі білого кольору. Згідно з геолокацією в пості, дія відбувається в Києві.

"Граю не лише на нервах", — підписала відео телеведуча.

Користувачі в коментарях похвалили журналістку, залишившись під приємним враженням від її виконання. А ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік написав: "Україна має талант".

Дружина іншого футболіста збірної України, Романа Яремчука, Христина Яремчук запропонувала Владі зіграти відомий хіт пуерто-риканського музиканта Луїса Фонсі "Despacito". На що дружина Зінченка відповіла: "Два келихи — і я тобі ще не таке зіграю".

[ + – ] Діалог Христини Яремчук та Влади Зінченко Фото: Скриншот

Влада Седан стала відомою завдяки роботі на телеканалах "Футбол 1/2/3", куди вона прийшла у 2017 році. Пізніше дівчина розлучилася з колишнім нападником "Шахтаря" Андрієм Борячуком і розпочала стосунки з його ексодноклубником Олександром Зінченком.

Нагадаємо, що 2 серпня 2021 року Влада Седан народила Олександру Зінченку доньку. Пара узаконила стосунки в серпні 2020 року, коли Влада Седан вийшла заміж за футболіста "Манчестер Сіті".

На початку жовтня Олександр Зінченко опублікував фото з російським бійцем змішаного стилю Хабібом Нурмагомедовим, що спровокувало шквал критики в коментарях під постом із фотографією.

Раніше Фокус розповідав про скандал у сім'ї аргентинського нападника ПСЖ Мауро Ікарді. Його дружина, Ванда Нара, звинуватила гравця у зв'язку з повіями і відписалася від нього в Instagram, принагідно вилучивши всі фото з чоловіком. Пізніше пара помирилася і дівчина навіть привезла футболіста на одне із тренувань французького гранда.