Лідер збірної України став батьком: перше фото дочки

Олександр Зінченко та Влада Седан отримали поповнення у свою сім'ю.

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став батьком. Його дружина Влада Седан сьогодні, 2 серпня, народила дочку, про що гравець оголосив у себе в Інстаграмі.

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"Рідна, спасибі тобі. Ви — моє життя", — написав Зінченко в соціальній мережі.

Нагадаємо, пара одружена з серпня 2020 року, і зовсім недавно вони оголосили стать дитини, яка стала першою в їхній родині.

Раніше Олександр і Влада ділилися своїм спільним відпочинком у Маямі, де футболіст відновлювався після важкого сезону та виступів на чемпіонаті Європи. Дружина футболіста прогулювалася по місту в образі, який підписники порівнювали з Барбі.

Варто відзначити, що Зінченко дуже вдало виступив на минулому міжнародному турнірі, оскільки вартість півзахисника зросла до 28 мільйонів євро. Крім нього, піднялася в ціні ще ціла низка гравців української збірної.

Також Зінченко був помічений у благодійності. Олександр оплатив роботу німецького пластичного хірурга для дітей із незаможних родин у Львові.

Зінченко на Євро-2020 став кращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі Швецією — українець забив гол і віддав переможний головий пас на Артема Довбика.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон. Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, але після чемпіонату Європи прийняв рішення покинути збірну України.

Фокус вже писав про те, коли та де збірна України зіграє перший офіційний матч після Євро-2020.