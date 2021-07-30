У стилі Барбі: дружина Зінченка показала, як відпочиває в Маямі (фото)

Зіркова пара продовжує свій відпочинок у Сполучених Штатах Америки.

Український півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після важкого сезону і разом з дружиною Владою Седан відпочиває в Маямі.

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Дружина футболіста прогулялася вулицями міста і зробила яскраві фотографії для Instagram.

Влада прогулялася в костюмі лілового кольору й одягла босоніжки і сумку рожевого кольору. Лук дружини Зінченка чимось нагадав підписникам образ Барбі.

Раніше Фокус розповідав, що лідер збірної України Олександр Зінченко оплатив роботу німецького пластичного хірурга для дітей.

Зінченко на Євро-2020 став кращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі Швецією — українець забив гол і віддав переможний гольовий пас на Артема Довбика. За підсумками Євро-2020 Зінченко коштує 28 мільйонів євро. Таким чином, Олександр Зінченко — найдорожчий українець у складі збірної.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Гендерсон. Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.

Ми показували, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні уболівальників і відомі музиканти.

Емоції вболівальників, автографи Зінченка: що відбувалося в готелі після матчу Україна — Англія.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020