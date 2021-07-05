Добра справа: лідер збірної України оплатив роботу німецького пластичного хірурга для дітей
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відзначився черговим хорошим вчинком, профінансувавши допомогу українським дітям.
Лідер збірної України Олександр Зінченко профінансував роботу німецького пластичного хірурга для дітей з незаможних родин у Львові.
Як повідомляє ТСН, 24-річний українець оплатив роботу відомого німецького фахівця Клауса Екснера.
Німецький пластичний хірург буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями протягом тижня.
Зазначимо, що знаменитий лікар уже втринадцяте приїжджає в Україну.
Зінченко на Євро-2020 став кращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі Швецією — українець забив гол і віддав переможний гольовий пас на Артема Довбика.
Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.
Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон. Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.
На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи на лаунж-бар для всіх охочих.
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