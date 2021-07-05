Доброе дело: лидер сборной Украины оплатил работу немецкого пластического хирурга для детей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился очередным хорошим поступком, профинансировав помощь украинским детям.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко профинансировал работу немецкого пластического хирурга для нуждающихся детей во Львове.

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Как сообщает ТСН, 24-летний украинец оплатил работу известного немецкого специалиста Клауса Экснера.

Немецкий пластический хирург будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями в течение недели.

Отметим, что знаменитый доктор уже в тринадцатый раз приезжает в Украину.

Зинченко на Евро-2020 стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией – украинец забил гол и отдал победный голевой пас на Артема Довбика.

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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