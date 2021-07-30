В стиле Барби: жена Зинченко показала, как отдыхает в Майами (фото)

Звездная пара продолжает свой отдых в Соединенных Штатах Америки.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко продолжает восстанавливаться после тяжелого сезона и вместе с женой Владой Седан отдыхает в Майами.

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Жена футболиста прогулялась по улицам города и сделала яркие фотографии для Instagram.

Влада прогулялась в костюме лилового цвета и надела босоножки и сумку розового цвета. Лук жены Зинченко чем-то напомнил подписчикам образ Барби.

Ранее Фокус рассказывал, что лидер сборной Украины Александр Зинченко оплатил работу немецкого пластического хирурга для детей.

Зинченко на Евро-2020 стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией – украинец забил гол и отдал победный голевой пас на Артема Довбика. По итогам Евро-2020 Зинченко стал стоить 28 миллионов евро. Таким образом, Александр Зинченко – самый дорогой украинец в составе сборной.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

Мы показывали, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Эмоции болельщиков, автографы Зинченко: что происходило в отеле после матча Украина — Англия.

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