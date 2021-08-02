Лидер сборной Украины стал отцом: первое фото дочери
Александр Зинченко и Влада Седан получили пополнение в свою семью.
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал отцом. Его жена Влада Седан сегодня, 2 августа, родила дочь, о чем игрок объявил у себя в Инстаграме.
"Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь", — написал Зинченко в социальной сети.
Напомним, пара жената с августа 2020 года, и совсем недавно они объявили пол ребенка, который стал первым в их семье.
Ранее Александр и Влада делились своим совместным отдыхом в Майами, где футболист восстанавливался после тяжелого сезона и выступлений на чемпионате Европы. Супруга футболиста прогуливалась по городу в образе, который подписчики сравнивали с Барби.
Стоит отметить, что Зинченко очень удачно выступил на прошедшем международном турнире, так как стоимость полузащитника возросла до 28 миллионов евро. Кроме него, поднялись в цене еще целый ряд игроков украинской сборной.
Также Зинченко был замечен в благотворительности. Александр оплатил работу немецкого пластического хирурга для нуждающихся детей во Львове.
Зинченко на Евро-2020 стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией – украинец забил гол и отдал победный голевой пас на Артема Довбика.
Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, но после чемпионата Европы принял решение покинуть сборную Украины.
Фокус уже писал о том, когда и где сборная Украины сыграет первый официальный матч после Евро-2020.