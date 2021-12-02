"Они спасли мне жизнь": футболист английского "Уигана" перенес остановку сердца на тренировке

28-летнего нападающего реанимировал главный тренер, который оперативно оказал первую помощь.

Нападающий футбольного клуба "Уиган Атлетик" Чарли Уайк перенес остановку сердца во время тренировки, сообщает Daily Mail.

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28-летний нападающий принимал участие в тренировке перед матчем против "Кембридж Юнайтед" 23 ноября. Во время занятия он внезапно потерял сознание и был доставлен в больницу.

О состоянии Уайка ничего не было известно до сегодняшнего дня, когда он сообщил, что главный тренер Лим Ричардсон спас ему жизнь, "начав процесс реанимации", прежде чем врач команды Джонатан Тобин взял на себя ответственность и оказал экстренную первую помощь.

По счастливому стечению обстоятельств сотрудники "Уигана" прошли обучение искусственному дыханию только за несколько недель до инцидента Уайка.

После первой помощи Уайк был доставлен в Королевский лазарет Альберта Эдварда в Уигане, а затем переведен в Ливерпульский госпиталь сердца и грудной клетки.

На официальной странице клуба в Twitter опубликовано официальное обращение футболиста, который все это время находился в больнице.

"Прежде всего, я просто хочу выразить свою искреннюю признательность медицинскому персоналу Клуба и персоналу NHS (больница, в которой проходит лечение Уайк — прим.Фокус), которые заботились обо мне после того, как меня поместили в больницу на прошлой неделе. В частности, я хотел бы отметить доктора Роба Купера из Ливерпульской кардиологической и грудной больницы за все, что он сделал для меня за последнюю неделю или около того.

Я считаю важным рассказать свою историю нашим болельщикам и широкой публике, потому что моя жизнь была спасена действиями Лима Ричардсона и клубного доктора Джонатана Тобина, и моя история вполне может спасти еще одну жизнь.

Как вы знаете, я потерял сознание во время тренировки в понедельник. У меня случилась остановка сердца, и мне потребовалась искусственная реанимация. Мне сказали, что меня спасла быстрая реакция главного тренера, начавшего процесс реанимации, а затем профессиональные действия нашего врача.

Я буду вечно благодарен за их реакцию и действия моих товарищей по команде, а также других сотрудников", — заявил Уайк.

[ + – ] Обращение Чарли Уайка к болельщикам

На данный момент судьба карьеры футболиста остается под вопросом. Сам Чарли Уайк надеется вернуться к тренировкам уже на следующей неделе, чтобы начать работу в легком режиме.

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