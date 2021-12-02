"Вони врятували мені життя": футболіст англійського "Вігана" переніс зупинку серця на тренуванні

28-річного нападника реанімував головний тренер, який оперативно надав першу допомогу.

Нападник футбольного клубу "Віган Атлетік" Чарлі Вайк переніс зупинку серця під час тренування, повідомляє Daily Mail.

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28-річний нападник брав участь у тренуванні перед матчем проти "Кембрідж Юнайтед" 23 листопада. Під час заняття він раптово знепритомнів і був доставлений до лікарні.

Про стан Вайка нічого не було відомо до сьогодні, коли він повідомив, що головний тренер Лім Річардсон врятував йому життя, "почавши процес реанімації", перш ніж лікар команди Джонатан Тобін взяв на себе відповідальність і надав екстрену першу допомогу.

За щасливим збігом обставин співробітники "Вігана" пройшли навчання зі штучного дихання лише за кілька тижнів до інциденту з Вайком.

Після першої допомоги Вайк був доставлений до Королівського лазарета Альберта Едварда у Вігані, а потім переведений до Ліверпульського госпіталю серця та грудної клітки.

На офіційній сторінці клубу в Twitter опубліковано офіційне звернення футболіста, який весь цей час перебував у лікарні.

"Передусім, я просто хочу висловити свою щиру вдячність медичному персоналу Клубу та персоналу NHS (лікарня, в якій проходить лікування Вайк — прим. Фокус), які дбали про мене після того, як мене помістили до лікарні минулого тижня. Зокрема, я хотів би зазначити лікаря Роба Купера з Ліверпульської кардіологічної та грудної лікарні за все, що він зробив для мене за останній тиждень.

Я вважаю важливим розповісти свою історію нашим уболівальникам і широкому загалу, бо моє життя було врятовано діями Ліма Річардсона та клубного доктора Джонатана Тобіна, і моя історія цілком може врятувати ще одне життя.

Як ви знаєте, я знепритомнів під час тренування в понеділок. У мене сталася зупинка серця, і мені знадобилася штучна реанімація. Мені сказали, що мене врятувала швидка реакція головного тренера, котрий розпочав процес реанімації, а потім професійні дії нашого лікаря.

Я буду вічно вдячний за їхню реакцію та дії моїх товаришів по команді, а також інших співробітників", — заявив Вайк.

[ + – ] Звернення Чарлі Вайка до вболівальників

Наразі доля кар'єри футболіста залишається під питанням. Сам Чарлі Вайк сподівається повернутися до тренувань вже наступного тижня, щоб розпочати роботу в легкому режимі.

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