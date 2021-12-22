Холостяком меньше. Защитник "Динамо" Денис Попов сыграл свадьбу (фото, видео)

На церемонии присутствовали братья Суркисы, а гостей развлекали Настя Каменских и Потап.

Защитник футбольного клуба "Динамо" Киев Денис Попов сыграл свадьбу. Об этом на своей странице в Instagram сообщил журналист Дмитрий Ильченко.

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22-летний футболист женился на своей девушке Дарье. На церемонии присутствовала часть футболистов "Динамо", а также президент клуба Игорь Суркис и его брат Григорий. По словам журналиста, развлекали звездную публику такие исполнители как Потап и NK (Настя Каменских).

[ + – ] Игрок ФК "Динамо" Киев Денис Попов сыграл свадьбу

Фотографию с мероприятия опубликовал и полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко.

[ + – ] Денис Попов и партнеры по "Динамо" Фото: Instagram

Судя по геолокации, мероприятие состоялось в Киеве, несмотря на то, что большинство украинских футболистов разъехались в отпуск в теплые страны.

Предложение избраннице Денис Попов сделал 4 июля, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

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Ранее Фокус рассказывал, что Денис Попов состоял в отношениях с дзюдоисткой Дарьей Белодед. Но год назад, в декабре 2020-го, пара рассталась. Причины распада одной из самых ярких пар украинского спорта до сих остаются нераскрытыми.

Отметим, что Денис Попов в 2021 году имел не много игровой практики. Причиной стали постоянные травмы, которые преследуют центрального защитника. Из-за них ему не удалось сыграть на Евро-2020, а в начале августа, во время матча 1-го тура чемпионата Украины по футболу против "Вереса", Денис Попов получил новую травму и выбыл на длительный срок.

Также Фокус рассказывал о том, что полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке. 24-летний полузащитник со своей второй половинкой проводит отпуск на Мальдивских островах, где и получил положительный ответ на предложение руки и сердца.