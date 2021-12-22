RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Холостяком менше. Захисник "Динамо" Денис Попов зіграв весілля (фото, відео)

1442
Денис Попов весілля Динамо Київ
Фото: Instagram | Захисник "Динамо" Денис Попов зіграв весілля

На церемонії були присутні брати Суркіси, а гостей розважали Настя Каменських та Потап.

Захисник футбольного клубу "Динамо" Київ Денис Попов зіграв весілля. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив журналіст Дмитро Ільченко.

22-річний футболіст одружився зі своєю дівчиною Дар'єю. На церемонії була присутня частина футболістів "Динамо", а також президент клубу Ігор Суркіс та його брат Григорій. За словами журналіста, розважали зіркову публіку такі виконавці як Потап та NK (Настя Каменських).

Гравець ФК "Динамо" Київ Денис Попов зіграв весілля

Фотографію із заходу опублікував і півзахисник київського клубу Микола Шапаренко.

Микола Шапаренко та Денис Попов
Денис Попов та партнери з "Динамо"
Фото: Instagram

Судячи з геолокації, захід відбувся в Києві, незважаючи на те, що більшість українських футболістів роз'їхалися у відпустку до теплих країн.

Пропозицію обраниці Денис Попов зробив 4 липня, про що розповів на своїй сторінці в Instagram.

Денис Попов робить пропозицію своїй майбутній дружині

Раніше Фокус розповідав, що Денис Попов перебував у стосунках із дзюдоїсткою Дарією Білодід. Але рік тому, у грудні 2020-го пара розлучилася. Причини розпаду однієї з найяскравіших пар українського спорту досі залишаються нерозкритими.

Зазначимо, що Денис Попов у 2021 році мав небагато ігрової практики. Причиною стали постійні травми, які переслідують центрального захисника. Через них йому не вдалося зіграти на Євро-2020, а на початку серпня, під час матчу 1 туру чемпіонату України з футболу проти "Вереса", Денис Попов отримав нову травму і вибув на тривалий термін.

Також Фокус розповідав, що півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков зробив пропозицію своїй дівчині. 24-річний півзахисник зі своєю другою половинкою проводить відпустку на Мальдівських островах, де й отримав позитивну відповідь на пропозицію руки та серця.