Холостяком менше. Захисник "Динамо" Денис Попов зіграв весілля (фото, відео)

На церемонії були присутні брати Суркіси, а гостей розважали Настя Каменських та Потап.

Захисник футбольного клубу "Динамо" Київ Денис Попов зіграв весілля. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив журналіст Дмитро Ільченко.

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22-річний футболіст одружився зі своєю дівчиною Дар'єю. На церемонії була присутня частина футболістів "Динамо", а також президент клубу Ігор Суркіс та його брат Григорій. За словами журналіста, розважали зіркову публіку такі виконавці як Потап та NK (Настя Каменських).

[ + – ] Гравець ФК "Динамо" Київ Денис Попов зіграв весілля

Фотографію із заходу опублікував і півзахисник київського клубу Микола Шапаренко.

[ + – ] Денис Попов та партнери з "Динамо" Фото: Instagram

Судячи з геолокації, захід відбувся в Києві, незважаючи на те, що більшість українських футболістів роз'їхалися у відпустку до теплих країн.

Пропозицію обраниці Денис Попов зробив 4 липня, про що розповів на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Денис Попов робить пропозицію своїй майбутній дружині

Раніше Фокус розповідав, що Денис Попов перебував у стосунках із дзюдоїсткою Дарією Білодід. Але рік тому, у грудні 2020-го пара розлучилася. Причини розпаду однієї з найяскравіших пар українського спорту досі залишаються нерозкритими.

Зазначимо, що Денис Попов у 2021 році мав небагато ігрової практики. Причиною стали постійні травми, які переслідують центрального захисника. Через них йому не вдалося зіграти на Євро-2020, а на початку серпня, під час матчу 1 туру чемпіонату України з футболу проти "Вереса", Денис Попов отримав нову травму і вибув на тривалий термін.

Також Фокус розповідав, що півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков зробив пропозицію своїй дівчині. 24-річний півзахисник зі своєю другою половинкою проводить відпустку на Мальдівських островах, де й отримав позитивну відповідь на пропозицію руки та серця.