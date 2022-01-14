"Решение на защиту Австралии". Джоковичу аннулировали визу и депортируют из страны

Министр по иммиграции поставил точку в скандальной истории с попаданием сербского теннисиста в Австралию.

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на Australian Open. Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу игрока и депортировать его из страны, сообщает Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Мотивацией такого решения Хоук назвал высокий общественный запрос. Он также отметил, что оно направлено на "защиту Австралии".

"Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 133C (3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у господина Новака Джоковича, по состоянию здоровья и на основании того, что это было в общественных интересах", — заявил Хоук.

Решение министра также поддержал премьер-министр страны Скотт Моррисон, ранее угрожавший депортировать Джоковича, если тот не предъявит пояснения, почему он получил спецразрешение играть в Австралии.

"Австралийцы пошли на многие жертвы во время этой пандемии, и они справедливо ожидают, что результат этих жертв будет защищен", — отметил Моррисон.

Ранее власти Австралии уже аннулировали визу теннисиста, но через суд он добился отмены этого решения и приступил к тренировкам. Тем не менее, чиновники решились на повторную процедуру.

Фокус рассказывал, что в деле о депортации Джоковича может быть политический след: игрок протестовал против строительства в Сербии литиевого рудника. Проект принадлежал австралийской компании Rio Tinto, а премьер-министр Моррисон и его близкий соратник были замечены в лояльном отношении к компании.

Основная сетка Australian Open, на котором должен был сыграть действующий чемпион турнира Новак Джокович, пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.