"Рішення на захист Австралії". Джоковичу анулювали візу та депортують з країни

Міністр з імміграції поставив крапку у скандальній історії з потраплянням сербського тенісиста до Австралії.

Перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович не зіграє на Australian Open. Міністр з імміграції Австралії Алекс Хоук вирішив анулювати візу гравця та депортувати його з країни, повідомляє Reuters.

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Мотивацією такого рішення Хоук назвав найвищий суспільний запит. Він також зазначив, що воно спрямоване на "захист Австралії".

"Сьогодні я скористався своїми повноваженнями відповідно до розділу 133C(3) Закону про міграцію, щоб анулювати візу, що була в пана Новака Джоковича, за станом здоров'я та на підставі того, що це було в суспільних інтересах", — заявив Хоук.

Рішення міністра також підтримав прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, який раніше погрожував депортувати Джоковича, якщо той не висуне пояснення, чому він отримав спецдозвіл грати в Австралії.

"Австралійці пішли на багато жертв під час цієї пандемії, і вони справедливо очікують, що результат цих жертв буде захищений", — зазначив Моррісон.

Раніше влада Австралії вже анулювала візу тенісиста, але через суд він домігся скасування цього рішення і приступив до тренувань. Проте чиновники наважилися на повторну процедуру.

Фокус розповідав, що у справі про депортацію Джоковича може бути політичний слід: гравець протестував проти будівництва в Сербії літієвого рудника. Проєкт належав австралійській компанії Rio Tinto, а прем'єр-міністр Моррісон та його близький соратник були помічені в лояльному ставленні до компанії.

Основна сітка Australian Open, на якій мав зіграти чинний чемпіон турніру Новак Джокович, пройде із 17 по 30 січня в Мельбурні.