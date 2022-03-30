"Путин - убийца": казахстанский боксер поддержал Украину после победы (видео)

Темирлан Раимкулов после победы над американцем Исайей Шелдоном выдал длинный спич о войне в Украине.

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Казахстанский боксер Темирлан Раимкулов осудил военное вторжение России в Украину после своей победы над американским бойцом Исайей Шелдоном.

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Раимкулов, выступающий в среднем весе, сразу после объявления победителя взял слово и прокомментировал войну в Украине, а также отважную борьбу наших соотечественников с российскими оккупантами.

"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой дядя из Украины, мой тренер из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин — убийца", — заявил боксер.

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Отметим, что Темирлан Раимкулов провел пятый бой на профессиональном ринге, и одержал пятую победу. В Казахстане его сравнивают с легендарным Геннадием Головкиным, который является самым известным казахским боксером.

Ранее Фокус рассказывал о том, что украинский боксер Василий Ломаченко отказался от чемпионского боя против Джорджа Камбососа. Причиной отказа 34-летнего украинца стала его служба в рядах территориальной обороны. Ломаченко начал нести службу 27 февраля и защищает свой родной город — Белгород-Днестровский в Одесской области.

В то же время, другой украинский боксер, Александр Усик, объявил о том, что приступил к подготовке к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Контракт на проведение этого поединка еще не подписан, но уже известно, что он планируется на конец июня, а местом проведения может стать Саудовская Аравия. Кроме того, Александр Усик в следствие действий российских военных потерял дом в Ворзеле: об этом на своей странице в Instagram сообщила его супруга Екатерина.