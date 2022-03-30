"Путін — убивця": казахстанський боксер підтримав Україну після перемоги (відео)

Темірлан Раїмкулов після перемоги над американцем Ісаєю Шелдоном видав довгий спіч про війну в Україні.

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Казахстанський боксер Темірлан Раїмкулов засудив воєнне вторгнення Росії в Україну після своєї перемоги над американським бійцем Ісаєю Шелдоном.

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Раїмкулов, який виступає в середній вазі, відразу після оголошення переможця взяв слово та прокоментував війну в Україні, а також відважну боротьбу наших співвітчизників із російськими окупантами.

"Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій дядько з України, мій тренер із України. Прямо зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають безневинні люди. Ні війні! Тільки мир. Путін — убивця", — заявив боксер.

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Зазначимо, що Темірлан Раїмкулов провів п'ятий бій на професійному рингу та здобув п'яту перемогу. У Казахстані його порівнюють із легендарним Геннадієм Головкіним, який є найвідомішим казахським боксером.

Раніше Фокус розповідав про те, що український боксер Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського бою проти Джорджа Камбососа. Причиною відмови 34-річного українця стала його служба в лавах територіальної оборони. Ломаченко почав нести службу 27 лютого та захищає своє рідне місто — Білгород-Дністровський на Одещині.

У той же час інший український боксер, Олександр Усік, оголосив про те, що розпочав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа. Контракт на проведення цього поєдинку ще не підписаний, але вже відомо, що це планується на кінець червня, а місцем проведення може стати Саудівська Аравія. Крім того, Олександр Усик унаслідок дій російських військових втратив будинок у Ворзелі: про це на своїй сторінці в Instagram повідомила його дружина Катерина.