"Динамо" осталось без четырех футболистов основы перед матчем Лиги Европы
В матче против кипрского "АЕКа" киевлянам не помогут Георгий Бущан, Денис Попов, Николай Шапаренко и Владимир Шепелев. Но бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что "Динамо" забьет дважды и не пропустит.
В четверг, 15 сентября, в Кракове состоится матч второго тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрской командой "АЕК" из Ларнаки. После поражения в Стамбуле киевлянам нужно непременно выигрывать, настаивает главный тренер Мирча Луческу. Видео предматчевой пресс-конференции опубликовал официальный сайт "Динамо".
Потери "Динамо"
Румынский специалист ожидает сложного матча, поскольку его команда подходит к матчу с киприотами не в оптимальном кадровом составе — несколько основных игроков находятся в лазарете.
Из потерь "Динамо", Николай Шапаренко, выбывший на 7 месяцев после стамбульского матча в Лиге Европы, и Денис Попов, который травмировался в Чемпионате Украины. Владимир Шепелев травмировался в матче с тем же "Фенербахче". Основной голкипер Георгий Бущан накануне перенес операцию, восстановление займет полтора месяца.
Что представляет собой "АЕК" Ларнака?
"Постоянно приходится повторять, что у нас нет базы, и на каждый следующий матч мы вынуждены переезжать. Считаю "АЕК" хорошей командой, укомплектованной легионерами", — сказал Луческу, добавив, что в составе соперника играет только один киприот — нападающий Никос Энглезу, — а у других легионеров за плечами многолетний опыт выступлений в сильных чемпионатах.
Тренер напомнил, что кипрский клуб в предыдущих матчах еврокубков выбил белградский "Партизан" и дважды сыграл вничью с датским "Митьюлландом".
Луческу выделяет полузащиту киприотов, где играют техничные испанцы и португальцы, в частности, Ойер Санхурхо и Гус Ледес.
В линии защиты у Ларнаки — балканская пара центрбеков: серб Томович и босниец Миличевич, которые играли в итальянской Серии А.
Прогноз Хацкевича
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич тоже считает "АЕК" сильной в индивидуальном плане командой, которая хорошо работает с мячом и опасна при стандартных положениях.
Вместе с тем, Хацкевич прогнозирует, что у киевлян точно будут забитые мячи.
"Поставлю на то, что "Динамо" победит с разницей в два мяча и не пропустит", — сказал Хацкевич.
"Динамо" — АЕК: где смотреть, трансляция
Матч в Кракове, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине покажет сервис Megogo, текстовые трансляции доступны на различных сайтах.
"Динамо" — АЕК: прогноз букмекеров
Букмекерские конторы предлагают ставку на победу "Динамо" с коэффициентом 1,70, на ничью — 3,70, на победу "АЕКа" — 5,10.
Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" упустило ничью на последних секундах матча с "Фенербахче" в Лиге Европы.
Напомним, что "Шахтер" отыграться в матче с "Селтиком" в Лиге чемпионов. Важный гол на счету Михаила Мудрика, которому ассистировал Георгий Судаков. Но вместе с тем под занавес встречи "горнякам" едва удалось удержать ничью. Тренер "черно-оранжевых" Игор Йовичевич отметил динамичный футбол шотландской команды. Дальше "Шахтер" ждет двухматчевое противостояние с "Реалом".