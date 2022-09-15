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Спорт

"Динамо" осталось без четырех футболистов основы перед матчем Лиги Европы

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Фото: fcdynamo.kiev.ua | "Динамо" сыграет с "АЕКом" в новой форме.

В матче против кипрского "АЕКа" киевлянам не помогут Георгий Бущан, Денис Попов, Николай Шапаренко и Владимир Шепелев. Но бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что "Динамо" забьет дважды и не пропустит.

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В четверг, 15 сентября, в Кракове состоится матч второго тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрской командой "АЕК" из Ларнаки. После поражения в Стамбуле киевлянам нужно непременно выигрывать, настаивает главный тренер Мирча Луческу. Видео предматчевой пресс-конференции опубликовал официальный сайт "Динамо".

Потери "Динамо"

Румынский специалист ожидает сложного матча, поскольку его команда подходит к матчу с киприотами не в оптимальном кадровом составе — несколько основных игроков находятся в лазарете.

Из потерь "Динамо", Николай Шапаренко, выбывший на 7 месяцев после стамбульского матча в Лиге Европы, и Денис Попов, который травмировался в Чемпионате Украины. Владимир Шепелев травмировался в матче с тем же "Фенербахче". Основной голкипер Георгий Бущан накануне перенес операцию, восстановление займет полтора месяца.

Пресс-конференция Мирчи Луческу перед матчем с "АЕКом".

Что представляет собой "АЕК" Ларнака?

"Постоянно приходится повторять, что у нас нет базы, и на каждый следующий матч мы вынуждены переезжать. Считаю "АЕК" хорошей командой, укомплектованной легионерами", — сказал Луческу, добавив, что в составе соперника играет только один киприот — нападающий Никос Энглезу, — а у других легионеров за плечами многолетний опыт выступлений в сильных чемпионатах.

Тренер напомнил, что кипрский клуб в предыдущих матчах еврокубков выбил белградский "Партизан" и дважды сыграл вничью с датским "Митьюлландом".

Луческу выделяет полузащиту киприотов, где играют техничные испанцы и португальцы, в частности, Ойер Санхурхо и Гус Ледес.

В линии защиты у Ларнаки — балканская пара центрбеков: серб Томович и босниец Миличевич, которые играли в итальянской Серии А.

Прогноз Хацкевича

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич тоже считает "АЕК" сильной в индивидуальном плане командой, которая хорошо работает с мячом и опасна при стандартных положениях.

Вместе с тем, Хацкевич прогнозирует, что у киевлян точно будут забитые мячи.

"Поставлю на то, что "Динамо" победит с разницей в два мяча и не пропустит", — сказал Хацкевич.

"Динамо" — АЕК: где смотреть, трансляция

Матч в Кракове, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине покажет сервис Megogo, текстовые трансляции доступны на различных сайтах.

"Динамо" — АЕК: прогноз букмекеров

Букмекерские конторы предлагают ставку на победу "Динамо" с коэффициентом 1,70, на ничью — 3,70, на победу "АЕКа" — 5,10.

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" упустило ничью на последних секундах матча с "Фенербахче" в Лиге Европы.

Напомним, что "Шахтер" отыграться в матче с "Селтиком" в Лиге чемпионов. Важный гол на счету Михаила Мудрика, которому ассистировал Георгий Судаков. Но вместе с тем под занавес встречи "горнякам" едва удалось удержать ничью. Тренер "черно-оранжевых" Игор Йовичевич отметил динамичный футбол шотландской команды. Дальше "Шахтер" ждет двухматчевое противостояние с "Реалом".