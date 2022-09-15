"Динамо" залишилося без чотирьох футболістів основи перед матчем Ліги Європи

У матчі проти кіпрського "АЕКу" киянам не допоможуть Георгій Бущан, Денис Попов, Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв. Але колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич вважає, що "Динамо" заб'є двічі та не пропустить.

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У четвер, 15 вересня, у Кракові відбудеться матч другого туру Ліги Європи між київським "Динамо" та кіпрською командою "АЕК" з Ларнаки. Після поразки у Стамбулі киянам потрібно неодмінно виграти, наполягає головний тренер Мірча Луческу. Відео передматчевої пресконференції опублікував офіційний сайт "Динамо".

Втрати "Динамо"

Румунський фахівець чекає на складний матч, оскільки його команда підходить до матчу з кіпріотами не в оптимальному кадровому складі — кілька основних гравців перебувають у лазареті.

З втрат "Динамо" Микола Шапаренко, який вибув на 7 місяців після стамбульського матчу в Лізі Європи, і Денис Попов, який травмувався в Чемпіонаті України. Володимир Шепелєв травмувався у матчі з тим самим "Фенербахче". Основний голкіпер Георгій Бущан напередодні переніс операцію, відновлення триватиме півтора місяця.

[ + – ] Пресконференція Мірчі Луческу перед матчем із "АЕКом"

Що є "АЕК" Ларнака?

"Постійно доводиться повторювати, що ми не маємо бази, і на кожен наступний матч ми змушені переїжджати. Вважаю "АЕК" гарною командою, укомплектованою легіонерами", — сказав Луческу, додавши, що у складі суперника грає лише один кіпріот — нападник Нікос Енглезу, — а в інших легіонерів за плечима багаторічний досвід виступів у сильних чемпіонатах.

Тренер нагадав, що кіпрський клуб у попередніх матчах єврокубків вибив белградський "Партизан" і двічі зіграв унічию з данським "Мітьюлланном".

Луческу виділяє півзахист кіпріотів, де грають технічні іспанці та португальці, зокрема, Оїєр Санхурхо та Гус Ледес.

У лінії захисту у Ларнаки — балканська пара центрбеків: серб Томович та боснієць Мілічевич, які грали в італійській Серії А.

Прогноз Хацкевича

Колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич теж вважає "АЕК" сильною в індивідуальному плані командою, яка добре працює з м'ячем і небезпечна за стандартних положень.

Водночас Хацкевич прогнозує, що у киян точно будуть забиті м'ячі.

"Поставлю на те, що "Динамо" переможе з різницею у два м'ячі і не пропустить", — сказав Хацкевич.

"Динамо" — АЕК: де дивитися, трансляція

Матч у Кракові, що розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні покаже сервіс Megogo, текстові трансляції доступні на різних сайтах.

"Динамо" — АЕК: прогноз букмекерів

Букмекерські контори пропонують ставку на перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,70, на перемогу "АЕКу" — 5,10.

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" упустило нічию на останніх секундах матчу з "Фенербахче" у Лізі Європи.

Нагадаємо, що "Шахтар" відіграватиметься в матчі з "Селтіком" у Лізі чемпіонів. Важливий гол на рахунку Михайла Мудрика, котрому асистував Георгій Судаков. Але натомість під завісу зустрічі "гірникам" ледве вдалося втримати нічию. Тренер "чорно-жовтогарячих" Ігор Йовичевич відзначив динамічний футбол шотландської команди. Далі на "Шахтар" чекає двоматчеве протистояння з "Реалом".