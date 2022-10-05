Американского шахматиста Ниманна заподозрили в 100 случаях мошенничества, – СМИ

Сайт Chess.com считает, что 19-летний гроссмейстер жульничал в онлайн-партиях, в том числе в играх с призовым фондом.

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19-летнего американского гроссмейстера Ханса Ниманна заподозрили в мошенничестве в более чем ста шахматных партиях. Об этом в своем расследовании пишет профильный Chess.com, сравнивший ходы Ниманна с ходами шахматных программ.

Как уточняется, шахматист мог жульничать даже в играх с призовым фондом. Признаки мошенничества Ниманна обнаружили с помощью специальных алгоритмов онлайн-платформы Chess.com.

В отчете сайта говорится, что Ниманн в частных беседах признался, что действительно мошенничал в онлайн-турнирах, однако утверждал, что никогда не делал этого в турнирах с призовым фондом. После этого сайт забанил его на определенный период времени.

Chess.com также обращает внимание на слишком быстрый прогресс шахматиста в рейтинге Эло [наиболее распространенная в мире система индивидуальных коэффициентов шахматистов]. Рост Ниманна с 2500 до 2600 пунктов за три месяца описывается как статистически экстраординарное явление.

В то же время, авторы расследования не стали анализировать "живые" турниры Ниманна. Однако в отчете указывается, что на шесть партий шахматиста на соревнованиях надо обратить отдельное внимание.

Турнир Ниманна и Карлсена

В середине сентября Ниманн выиграл партию на турнире в Сент-Луисе у чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена, который дважды сдался. После этого Карлсен снялся с турнира Sinquefield Cup и открыто обвинил американского шахматиста в жульничестве.

[ + – ] Турнир Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна. Фото: Grand Chess Tour

Норвежский шахматист разместил у себя в Twitter видеофрагмент интервью с футбольным тренером Жозе Моуринью, в котором тот произносит: "Если я заговорю, у меня будут большие проблемы".

Позже Карлсен также заявил, что "жульничество в шахматах — это большая проблема, угрожающая самому существованию игры".

Однако Ниманн отверг все обвинения. Чтобы доказать свою невиновность, он согласился раздеться и и играть в комнате с "нулевой электронной передачей", чтобы устранить любую возможность использования гаджетов.

Напомним, профессиональный игрок в покер Гаррет Адельштейн обвинил в жульничестве соперницу Робби Джейд Лью, которая выиграла у него $130 тыс. на турнире Hustler Casino Live в Лос-Анджелесе. Он считает, что новичку Робби Лью удалось выиграть, используя скрытое вибрирующее устройство, которое показывает, насколько хорошие карты были у нее на руках.

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