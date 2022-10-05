Американського шахіста Німанна запідозрили у 100 випадках шахрайства, – ЗМІ

Сайт Chess.com вважає, що 19-річний гросмейстер шахраював в онлайн-партіях, у тому числі в іграх із призовим фондом.

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19-річного американського гросмейстера Ганса Німанна запідозрили у шахрайстві у понад ста шахових партіях. Про це у своєму розслідуванні пише профільний Chess.com, який порівняв ходи Німанна з ходами шахових програм.

Як уточнюється, шахіст міг шахраювати навіть в іграх із призовим фондом. Ознаки шахрайства Німанна виявили за допомогою спеціальних алгоритмів онлайн-платформи Chess.com.

У звіті сайту йдеться, що Німанн у приватних бесідах зізнався, що справді шахраїв в онлайн-турнірах, проте стверджував, що ніколи не робив цього у турнірах із призовим фондом. Після цього сайт забанив його на певний час.

Chess.com також звертає увагу на надто швидкий прогрес шахіста в рейтингу Ело [найпоширеніша у світі система індивідуальних коефіцієнтів шахістів]. Ріст Німанна з 2500 до 2600 пунктів протягом трьох місяців описується як статистично екстраординарне явище.

Водночас автори розслідування не стали аналізувати "живі" турніри Німанна. Однак у звіті зазначається, що на шість партій шахіста на змаганнях треба звернути окрему увагу.

Турнір Німанна та Карлсена

У середині вересня Німанн виграв партію на турнірі в Сент-Луїсі у чемпіона світу з Норвегії Магнуса Карлсена, який двічі здався. Після цього Карлсен знявся з турніру Sinquefield Cup і відкрито звинуватив американського шахіста у шахрайстві.

[ + – ] Турнір Магнуса Карлсена та Ганса Німанна Фото: Grand Chess Tour

Норвезький шахіст розмістив у Twitter відеофрагмент інтерв'ю з футбольним тренером Жозе Моурінью, в якому той вимовляє: "Якщо я заговорю, у мене будуть великі проблеми".

Пізніше Карлсен також заявив, що "шахрайство в шахах — це велика проблема, що загрожує самому існуванню гри".

Однак Німанн відкинув усі звинувачення. Щоб довести свою невинність, він погодився роздягнутися і грати в кімнаті з "нульовою електронною передачею", щоб усунути будь-яку можливість використання гаджетів.

Нагадаємо, професійний гравець у покер Гаррет Адельштейн звинуватив у шахрайстві суперницю Роббі Джейд Лью, яка виграла у нього $130 тис. на турнірі Hustler Casino Live у Лос-Анджелесі. Він вважає, що новачкові Роббі Лью вдалося виграти, використовуючи прихований вібруючий пристрій, який показує, наскільки гарні карти мали на руках.

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