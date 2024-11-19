"Он не понимает украинского": на пресс-конференции Реброва в Албании возник языковой скандал (видео)

Тренера сборной Украины по футболу пытались заставить говорить на русском, но он отказался. Представительница футбольной федерации Албании заявила, что "русский похож на украинский".

Во время пресс-конференции тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва его хотели заставить говорить на русском языке, поскольку переводчик, который был предоставлен албанской стороной, не понимал украинского. Соответствующее видео обнародовано на сайте Украинской ассоциации футбола.

Перед началом пресс-конференции Сергей Ребров на украинском языке напомнил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и убивать гражданское население. Кроме того, тренер сборной Украины по футболу выразил слова соболезнования семьям погибших и поблагодарил всех, кто помогает Украине в войне против России.

После этих слов переводчик попросил Реброва рассказать все вышесказанное на русском.

"No russian", — ответил Ребров.

Как выяснилось, переводчик, которого предоставила албанская сторона, не понимал украинского и не мог перевести все, что сказал Ребров, на албанский.

"Он не понимает украинского", — подчеркнул Ребров.

Тренер украинской сборной предложил компромиссный вариант — общаться на английском, после чего Реброву пришлось повторить информацию об обстрелах украинских городов еще раз на английском.

В то же время журналисты проекта "Взбірна" подошли к представительнице футбольной федерации Албании после пресс-конференции, чтобы выяснить, почему возникла такая ситуация.

"После пресс-конференции представитель футбольной федерации Албании в разговоре со "Взборной" объяснила, что они считали это "лучшим решением, ведь русский похож на украинский", — отметили журналисты.

Напомним, бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который после полномасштабного вторжения продолжает работать в России и собирать средства для ВС РФ, выиграл суд против Украинской ассоциации футбола.

16 ноября Украина упустила победу в решающем матче против Грузии.