"Він не розуміє української": на пресконференції Реброва в Албанії виник мовний скандал (відео)

Тренера збірної України з футболу намагались змусити говорити російською, але він відмовився. Представниця футбольної федерації Албанії заявила, що "російська схожа на українську".

Під час пресконференції тренера збірної України з футболу Сергія Реброва його хотіли змусити говорити російською мовою, оскільки перекладач, який був наданий албанською стороною, не розумів української. Відповідне відео оприлюднене на сайті Української асоціації футболу.

Перед початком пресконференції Сергій Ребров українською мовою нагадав, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та вбивати цивільне населення. Крім того, тренер збірної України з футболу висловив слова співчуття родинам загиблих та подякував усім, хто допомагає Україні у війні проти Росії.

Після цих слів перекладач попросив Реброва розповісти усе вищесказане російською.

"No russian", — відповів Ребров.

Як з'ясувалось, перекладач, якого надала албанська сторона, не розумів української та не міг перекласти усе, що сказав Ребров, на албанську.

"Він не розуміє української", — наголосив Ребров.

Тренер української збірної запропонував компромісний варіант — спілкуватись англійською, після чого Реброву довелось повторити інформацію про обстріли українських міст ще раз англійською.

Водночас журналісти проєкту "Взбірна" підійшли до представниці футбольної федерації Албанії після пресконференції, щоб з'ясувати, чому виникла така ситуація.

"Після пресконференції представниця футбольної федерації Албанії у розмові зі "Взбірною" пояснила, що вони вважали це "найкращим рішенням, адже російська схожа на українську", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який після повномасштабного вторгнення продовжує працювати в Росії і збирати кошти для ЗС РФ, виграв суд проти Української асоціації футболу.

16 листопада Україна втратила перемогу у вирішальному матчі проти Грузії.