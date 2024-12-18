Известие о Ломаченко может быть "фейком": аккаунт Бенсона загадочно "исчезал", — СМИ

После таинственного исчезновения профиля известного инсайдера в соцсетях появилась теория, что он был продан. Новым владельцем может быть высокопоставленный чиновник Саудовской Аравии.

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18 декабря боксерский инсайдер Майкл Бенсон сообщил в соцсетях, что украинский чемпион Василий Ломаченко решил завершить карьеру в 36 лет. Однако выяснилось, что аккаунты от имени журналиста ведет вовсе не он. Детали известны из материала Essentialy Sports от 13 декабря.

По данным СМИ, советник Саудовской Аравии при Королевском дворе в ранге министра и нынешний глава Всеобщих развлечений Турки Аль аш-Шейх решил приобрести спортивный журнал The Ring Magazine. Издание было известно как старейшее и самое престижное в сфере бокса, оно было основано еще в 1922 году.

Кроме того, ночью загадочно исчезла учетная запись в соцсети X (ранее — Twitter) Майкла Бенсона. Речь идет о репортере, известном своими инсайдерскими материалами. Аккаунт, на котором ранее публиковались главные спортивные новости, даже перестал находить Google.

До разгадки дошли на Reddit: аккаунт не исчез, а был переименован на Ring Magazine. Так появилась теория, что профиль был продан Турки Аль аш-Шейху.

В издании Brunch Boxing также сообщили, что аккаунт Бенсона ведет новый владелец, и он отныне связан с журналом Ring Magazine.

Журналисты отметили, что сумма, за которую была продана учетная запись инсайдера, не известна.

Стоит заметить, что аккаунт Бенсона имеет верификацию (в народе говорят "галочка") от X. Однако в описании к нему указано, что это — лишь пародия.

"Пародия на аккаунт, не плачьте. Это лишь ШУТКА. Совсем не связан с Майклом Бенсоном", — указано там.

Аккаунт от имени Майкла Бенсона Фото: Скриншот

Напомним, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри впервые будет сопровождать судья с искусственным интеллектом.

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что последние три месяца не общался с женой. Он объяснил, что сосредоточен на предстоящем поединке, поэтому перешел в отшельнический режим.