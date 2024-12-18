Звістка про Ломаченка може бути "фейком": акаунт Бенсона загадково "зникав", — ЗМІ

Після таємничого зникнення профілю відомого інсайдера у соцмережах з’явилась теорія, що він був проданий. Новим власником може бути високопосадовець Саудівської Аравії.

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18 грудня боксерський інсайдер Майкл Бенсон повідомив у соцмережах, що український чемпіон Василь Ломаченко вирішив завершити кар’єру у 36 років. Однак з’ясувалось, що акаунти від імені журналіста веде зовсім не він. Деталі відомі з матеріалу Essentialy Sports від 13 грудня.

За даними ЗМІ, що радник Саудівської Аравії при Королівському дворі в ранзі міністра та нинішній голова Загальних розваг Туркі Аль аш-Шейх вирішив придбати спортивний журнал The Ring Magazine. Видання було відоме як найстаріше та найпрестижніше у сфері боксу, воно було засноване ще в 1922 році.

Окрім того, вночі загадково зник обліковий запис у соцмережі X (раніше — Twitter) Майкла Бенсона. Йдеться про репортера, відомого своїми інсайдерськими матеріалами. Акаунт, на якому раніше публікувались головні спортивні новини, навіть перестав знаходити Google.

Розгадки дійшли на Reddit: акаунт не зник, а був перейменований на Ring Magazine. Так з’явилася теорія, що профіль був проданий Туркі Аль аш-Шейху.

У виданні Brunch Boxing також повідомили, що акаунт Бенсона веде новий власник, і він відтепер пов’язаний з журналом Ring Magazine.

Журналісти зауважили, що сума, за яку був проданий обліковий запис інсайдера, не відома.

Варто зауважити, що акаунт Бенсона має верифікацію (в народі кажуть "галочка") від X. Однак в описі до нього вказано, що це — лише пародія.

"Пародія на акаунт, не плачте. Це лише ЖАРТ. Зовсім не пов’язаний із Майклом Бенсоном", — зазначено там.

Акаунт від імені Майкла Бенсона Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що бій-реванш Олександра Усика й Тайсона Ф’юрі вперше супроводжуватиме суддя зі штучним інтелектом.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що останні три місяці не спілкувався з дружиною. Він пояснив, що зосереджений на майбутньому поєдинку, тому перейшов у відлюдницький режим.