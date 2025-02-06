"Он его современная версия": внук Мухаммеда Али ответил, победил ли бы Усик его деда (видео)

Нико Али Уолш отмечает, что его дед и Усик имеют одинаковые габариты — идеальные для тяжеловеса. По его словам, это доказывает, что Мухаммед сейчас так же был бы лучшим в своем весе.

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Внук легендарного боксера Мухаммеда Али, американский профессиональный средневес Нико Али Уолш, оценил способности украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика. Он отметил сходство между двумя чемпионами и сказал, что поединок выиграл бы его дед, но это был бы потрясающий бой. Такой комментарий Уолш дал интервьюеру Шону Циттелю.

Интервьюер спросил Уолша, каким, на его взгляд, мог бы быть поединок между Усиком и его дедушкой.

"Это было бы весело! Конечно, я за своего деда, но это была бы очень интересная битва. У Усика есть личность и талант — очень редкое сочетание. И у моего деда это было так же, поэтому это был бы замечательный бой", — ответил боксер.

Уолш отметил, что Усик и Али не только делят один день рождения (оба родились 17 января), но и имеют одинаковый рост, вес и почти идентичное телосложение.

"Когда я думаю об Усике, мне кажется, что он — современная версия моего дедушки. Не по навыкам, а по размерам и тому подобное. И думаю, что у него идеальные габариты для тяжеловеса", — сказал внук легендарного чемпиона.

Он добавил, что в поединке Усик — Фьюри многие ставили на британца, потому что он намного больше украинца, но Усик сделал невероятное.

"Я не думал, что он выиграет, я был на стороне Фьюри. Однако он проделал великолепную работу в обоих поединках. Я думаю, что он идеальный тяжеловес. И это доказывает, что мой дед также доминировал бы среди тяжеловесов сегодня", — сказал Уолш.

Напомним, 2 февраля менеджер Александра Усика сказал, что боксер планирует возвращение на ринг, и назвал его вероятного следующего соперника.

18 января журналисты ESPN писали, что Усик может завершить карьеру в 2025 году. По их мнению, спортсмену будет не хватать мотивации, потому что ему уже "нечего доказывать".