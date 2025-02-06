"Він його сучасна версія": онук Мухаммеда Алі відповів, чи переміг би Усик його діда (відео)

Ніко Алі Волш зазначає, що його дід і Усик мають однакові габарити — ідеальні для важковаговика. За його словами, це доводить, що Мухаммед зараз так само був би найкращим у своїй вазі.

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Онук легендарного боксера Мухаммеда Алі, американський професійний середньоваговик Ніко Алі Волш, оцінив здібності українського чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика. Він відзначив схожість між двома чемпіонами та сказав, що поєдинок виграв би його дід, але це був би приголомшливий бій. Такий коментар Волш дав інтерв'юеру Шону Циттелю.

Інтерв'юер запитав Волша, яким, на його погляд, міг би бути двобій між Усиком і його дідусем.

"Це було б весело! Звісно, я за свого діда, але це була б дуже цікава битва. В Усика є особистість і талант — дуже рідкісне поєднання. І в мого діда це було так само, тож це був би чудовий бій", — відповів боксер.

Волш зауважив, що Усик і Алі не лише ділять один день народження (обидва народилися 17 січня), а й мають однаковий зріст, вагу та майже ідентичну статуру.

"Коли я думаю про Усика, мені здається, що він — сучасна версія мого дідуся. Не за навичками, а за розмірами тощо. І думаю, що в нього ідеальні габарити для важковаговика", — сказав онук легендарного чемпіона.

Він додав, що в поєдинку Усик — Ф'юрі багато хто ставив на британця, бо він набагато більший за українця, та Усик зробив неймовірне.

"Я не думав, що він виграє, я був на боці Ф'юрі. Проте він зробив чудову роботу в обох двобоях. Я думаю, що він ідеальний важковаговик. І це доводить, що мій дід також домінував би серед важковаговиків сьогодні", — сказав Волш.

Нагадаємо, 2 лютого менеджер Олександра Усика сказав, що боксер планує повернення на ринг, і назвав його ймовірного наступного суперника.

18 січня журналісти ESPN писали, що Усик може завершити кар'єру у 2025 році. На їхню думку, спортсмену бракуватиме мотивації, бо йому вже "немає що доводити".