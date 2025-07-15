Слышал "Шахеды" по WhatsApp: Усик рассказал, что переживает его семья в Украине (видео)

Пока украинский боксер готовится к реваншу Усик — Дюбуа, его жена остается в Киеве. Он рассказал, что даже 1,5-летняя Мария уже понимает необходимость идти в укрытие во время обстрелов.

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"Последние две недели я разговариваю с женой каждый вечер. Каждую ночь летают "Шахеды" и бомбы. Я слышал это, когда разговаривал с женой по видео, да, в WhatsApp", — заявил чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

Он рассказал, что его младшей дочери всего полтора года, но она уже берет маму за руку и идет в бомбоубежище, услышав сигнал воздушной тревоги.

"Полтора года. Понимаете, что происходит?" — подчеркнул боксер.

Он пояснил, что последние две недели в Украине "очень-очень трудно", ведь ВС РФ обстреливают больницы, школы и жилые дома. При этом Усик заверил, что под ударом — гражданская, а не военная инфраструктура.

"Я каждый день получаю сообщения из дома. Больница, школа, большой дом... Ежедневно. Это не только Киев, это все украинские города. Сумы, Харьков, Херсон, Киев, Львов... Поезжайте куда угодно в украинский город", — поделился чемпион.

Он также рассказал, что имеет друзей, которые воюют, и они присылают ему сообщения с передовой. Боксер заверил, что знает, через что они проходят.

Реванш Усик — Дюбуа: дата и время начала боя

Поединок состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Как уточнили в "РБК-Украина", сам бой-реванш начнется в 23:30 по Киеву и закончится до 01:00 ночи.

За звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будут соревноваться непобедимый украинец Александр Усик (23 победы, 14 из них нокаутом) и британец Даниэль Дюбуа (22 победы, 21 из них нокаутом, и 2 поражения).

Накануне, 18 июля в 17:00, состоится взвешивание боксеров. Ранее, в августе 2023 года, Усик досрочно победил Дюбуа, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик против Дюбуа: сколько продано билетов

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен в интервью изданию "Чемпион" рассказал, что было продано уже более 90 тысяч билетов.

"Думаю, до субботы стадион будет распродан, ведь все в Великобритании знают, кто такой Александр Усик", — отметил он.

Рекордные гонорары и чемпионство для дочери

В BBC сообщали, что общий фонд за реванш Усик — Дюбуа достигает почти 200 миллионов долларов. Для обоих соперников их гонорары станут крупнейшими за время карьеры. Украинец получит 65%, это — 132 миллиона долларов. Британец получит 35%, это — 71 миллион долларов.

За первый совместный поединок Усик получил 6 миллионов долларов, а Дюбуа — 2 миллиона долларов.

Украинский боксер — отец четверых детей, и во время реванша его будет мотивировать идея чемпионства для дочери. Он признавался, что пообещал Марии пояс абсолютного чемпиона. Старшая дочь Елизавета уже получила от Усика золотую медаль Олимпиады, а сыновья Кирилл и Михаил — первые два пояса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес поставил на реванш Усик — Дюбуа полмиллиона долларов США. Он уверен в победе украинца Александра Усика.

Также свои прогнозы относительно громкого поединка уже озвучили звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри. Они наоборот отдают предпочтение британцу Даниэлю Дюбуа.