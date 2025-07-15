Чув "Шахеди" по WhatsApp: Усик розповів, що переживає його сім'я в Україні (відео)

Поки український боксер готується до реваншу Усик — Дюбуа, його дружина залишається у Києві. Він розповів, що навіть 1,5-річна Марія вже розуміє необхідність йти в укриття під час обстрілів.

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"Останні два тижні я розмовляю з дружиною щовечора. Щоночі літають "Шахеди" й бомби. Я чув це, коли розмовляв із дружиною по відео, так, у WhatsApp", — заявив чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик.

Він розповів, що його молодшій доньці лише півтора року, але вона вже бере маму за руку і йде до бомбосховища, почувши сигнал повітряної тривоги.

"Півтора року. Розумієте, що відбувається?" — наголосив боксер.

Він пояснив, що останні два тижні в Україні "дуже-дуже важко", адже ЗС РФ обстрілюють лікарні, школи та житлові будинки. При цьому Усик запевнив, що під ударом — цивільна, а не військова інфраструктура.

"Я щодня отримую повідомлення з дому. Лікарня, школа, великий будинок… Щодня. Це не тільки Київ, це всі українські міста. Суми, Харків, Херсон, Київ, Львів… Поїдьте будь-куди в українське місто", — поділився чемпіон.

Він також розповів, що має друзів, які воюють, і вони надсилають йому повідомлення з передової. Боксер запевнив, що знає, через що вони проходять.

Реванш Усик — Дюбуа: дата і час початку боя

Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Як уточнили у "РБК-Україна", сам бій-реванш почнеться о 23:30 за Києвом і закінчиться до 01:00 ночі.

За звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі змагатимуться непереможний українець Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них нокаутом) і британець Даніель Дюбуа (22 перемоги, 21 з них нокаутом, і 2 поразки).

Напередодні, 18 липня о 17:00, відбудеться зважування боксерів. Раніше, у серпні 2023 року, Усик достроково переміг Дюбуа, відправивши його в нокаут у дев’ятому раунді.

Усик проти Дюбуа: скільки продано квитків

Промоутер Дюбуа Френк Воррен в інтерв’ю виданню "Чемпіон" розповів, що було продано вже понад 90 тисяч квитків.

"Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик", — зауважив він.

Рекордні гонорари й чемпіонство для доньки

У BBC повідомляли, що загальний фонд за реванш Усик — Дюбуа сягає майже 200 мільйонів доларів. Для обох суперників їхні гонорари стануть найбільшими за час кар’єри. Українець отримає 65%, це — 132 мільйони доларів. Британець отримає 35%, це — 71 мільйон доларів.

За перший спільний поєдинок Усик отримав 6 мільйонів доларів, а Дюбуа — 2 мільйони доларів.

Український боксер — батько чотирьох дітей, і під час реваншу його мотивуватиме ідея чемпіонства для доньки. Він зізнавався, що пообіцяв Марії пояс абсолютного чемпіона. Старша донька Єлизавета вже отримала від Усика золоту медаль Олімпіади, а сини Кирил і Михайло — перші два пояси абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, мексиканський боксер-професіонал Сауль Альварес поставив на реванш Усик — Дюбуа півмільйона доларів США. Він впевнений у перемозі українця Олександра Усика.

Також свої прогнози щодо гучного поєдинку вже озвучили зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі. Вони навпаки віддають перевагу британцю Даніелю Дюбуа.