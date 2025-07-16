Дополнительный трофей КЧМ-2025: Трамп присвоил медаль футболиста "Челси" (видео, фото)

Во время награждения победителей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп положил в карман медаль, которую должен был надеть на игрока "Челси". Политик не прятался и спокойно делал, что хотел, на глазах организаторов.

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За инцидентом с медалью КЧМ 2025 и Трампом наблюдал глава ФИФА Джанни Инфантино, написало медиа The Sun. Событие должно было попасть на трансляцию награждения на канале YouTube CNBC-TV18. Видим, как президенту США помощник передает медали, а он надевает их на футболистов "Челси", которые победили в чемпионате, и на других участников события. На записи не удалось заметить момент, когда награда исчезла в кармане главы Белого дома. Медиа опубликовало два фото, которые подтверждали, что проблема с медалью все же была.

Финал КЧМ-2025 — кадры с Трампом во время награждения "Челси" 13 ноября

The Sun уточнило, что инцидент произошел в воскресенье 13 июля. Президент США без предупреждения прибыл на трибуны стадиона Нью-Джерси, а затем присоединился к церемонии награждения футболистов. В какой-то момент в поле зрения видео- и фотокамер попал Трамп, который держал в руках медаль. При этом церемония уже закончилась и было не ясно, почему одна награда оказалась не нужной. Через мгновение медаль оказалась в кармане политика.

"Когда все медали были розданы, 79-летнего мужчину все еще видели с медалью в руках. После взгляда Инфантино он положил медаль во внутренний карман своего костюма", — говорится в статье.

На обнародованных фото — Трамп с медалью в руках и затем движение, как будто он кладет предмет в карман.

Финал КЧМ-2025 — Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: The Sun Финал КЧМ-2025 — Дональд Трамп с медалью Фото: The Sun

Медиа не написало, что произошло с медалью дальше. Поэтому не ясно, вернул ли ее Трамп, когда обнаружил в кармане, или он решил оставить себе трофей с КЧМ-2025.

Финал КЧМ-2025 — детали

Отметим, Фокус писал об итогах Клубного чемпионата мира по футболу 2025. В матче между клубами "Челси" (Англия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция) выиграли англичане со счетом 3:0. Первый гол на стадионе Мэт-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде забил Коул Палмер на 22-й минуте игры, второй гол — этот же игрок на 32-й минуте, третий — Жоао Педро на 43-й минуте.

Тем временем медиа рассказали о еще одном инциденте, который произошел на финале КЧМ и связан с Трампом. Выяснилось, что президент США отвез в Овальный кабинет трофей, который вручается победителям и изготовлен ювелирной компанией Tiffany. Политик уточнил у организаторов, когда следует отдать этот предмет, но в ответ услышал, что может оставить трофей у себя, а "Челси" получит копию.

Напоминаем, весной произошел инцидент с чемпионским кубком, который вице-президент США Джей Ди Вэнс вручал команде из Огайо.