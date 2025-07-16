Додатковий трофей КЧС-2025: Трамп привласнив медаль футболіста "Челсі" (відео, фото)

Під час нагородження переможців Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поклав у кишеню медаль, яку мав надягнути на гравця "Челсі". Політик не ховався і спокійно робив, що хотів, на очах організаторів.

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За інцидентом з медаллю КЧС 2025 й Трампом спостерігав голова ФІФА Джанні Інфантіно, написало медіа The Sun. Подія мала б потрапити на трансляцію нагородження на каналі YouTube CNBC-TV18. Бачимо, як президенту США помічник передає медалі, а він надягає їх на футболістів "Челсі", які перемогли в чемпіонаті, та на інших учасників дійства. На записі не вдалось помітити момент, коли нагорода зникла в кишені глави Білого дому. Медіа опублікувало два фото, які підтверджували, що проблема з медаллю все ж була.

Фінал КЧС-2025 — кадри з Трампом під час нагородження "Челсі" 13 листопада

The Sun уточнило, що інцидент відбувся у неділю 13 липня. Президент США без попередження прибув на трибуни стадіону Нью-Джерсі, а потім приєднався до церемонії нагородження футболістів. У якийсь момент в поле зоре відео- та фотокамер потрапив Трамп, який тримав в руках медаль. При цьому церемонія вже закінчилась і було не ясно, чому одна нагорода виявилась не потрібною. За мить медаль опинилась в кишені політика.

"Коли всі медалі були роздані, 79-річного чоловіка все ще бачили з медаллю в руках. Після погляду Інфантіно він поклав медаль у внутрішню кишеню свого костюма", — ідеться у статті.

На оприлюднених фото — Трамп з медаллю в руках і потім рух, наче він кладе предмет в кишеню.

Фінал КЧС-2025 - Дональд Трамп та Джанні Інфантіно Фото: The Sun Фінал КЧС-2025 - Дональд Трамп з медаллю Фото: The Sun

Медіа не написало, що сталось з медаллю далі. Тому не ясно, чи повернув її Трамп, коли виявив у кишені, чи він вирішив залишити собі трофей з КЧС-2025.

Фінал КЧС-2025 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підсумки Клубного чемпіонату світу з футболу 2025. У матчі між клубами "Челсі" (Англія) та "Парі Сен-Жермен" (Франція) виграли англійці з рахунком 3:0. Перший гол на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді забив Коул Палмер на 22-й хвилині гри, другий гол — цей же гравець на 32-й хвилині, третій — Жоао Педро на 43-й хвилині.

Тим часом медіа розповіли про ще один інцидент, який стався на фіналі КЧС і пов'язаний з Трампом. З'ясувалось, що президент США відвіз до Овального кабінету трофей, який вручається переможцям і виготовлений ювелірною компанією Tiffany. Політик уточнив у організаторів, коли слід віддати цей предмет, але у відповідь почув, що може лишити трофей у себе, а "Челсі" матиме копію.

Нагадуємо, весною стався інцидент з чемпіонським кубком, який віцепрезидент США Джей Ді Венс вручав команді з Огайо.