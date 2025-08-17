Игрока сборной Украины Зинченко хочет купить клуб, фанаты которого скандировали имя Путина

Турецкий клуб готов заплатить 10 миллионов евро за защитника сборной Украины, которого хочет видеть в составе лично Жозе Моуриньо. Параллельно интерес проявил португальский "Порту", что может усложнить переход.

По информации Sporx, турецкий "Фенербахче" официально подал предложение "Арсеналу" по трансферу Александра Зинченко. Сумма сделки, как отмечают турецкие и британские медиа, составляет около 10 миллионов евро. Главный тренер Стамбульского клуба Жозе Моуриньо настаивает на включении украинца в команду и планирует использовать его на позиции опорного полузащитника.

Переход вызвал значительный резонанс среди украинских болельщиков. В частности, в соцсетях фанаты эмоционально отреагировали на возможность перехода еще одного украинца в клуб, болельщики которого ранее вызвали скандал своими пророссийскими скандированиями.

По информации журналистов, спортивный директор "Фенербахче" Девин Озек отправился в Лондон для проведения переговоров с коллегами из "Арсенала". Клубы уже достигли предварительной договоренности по трансферу украинца, но накануне стало известно, что ситуацией также заинтересовался "Порту". Хотя официального предложения португальцы еще не сделали, они вышли на контакт с лондонским клубом и самим игроком.

Существует большая вероятность того, что Зинченко может покинуть "Арсенал" этим летом, особенно учитывая, что он вступил в последние 12 месяцев своего контракта, — пишет SportsMole.

Зинченко, который не попадает в планы Микеля Артеты на новый сезон, должен определиться со своим будущим в ближайшее время. Один из сценариев — завершить контракт в "Арсенале" и стать свободным агентом летом 2026 года. Однако "Фенербахче" стремится оформить сделку уже этим летом и рассматривает авторитет Моуриньо как главный аргумент при переговорах с футболистом.

"Арсенал" изначально оценивал украинца в 15 миллионов евро, однако готов снизить сумму, чтобы быстрее завершить трансфер. Жозе Моуриньо уже заключил несколько трансферных сделок этим летом и стремится сделать Зинченко ключевым игроком на позиции центрального полузащитника ("шестерки"), усилив команду перед стартом сезона.

Украинские болельщики вспомнили инцидент 27 июля 2022 года, когда фанаты "Фенербахче" скандировали "Владимир Путин" во время матча с киевским "Динамо". За это УЕФА открыл дисциплинарное дело, клуб оштрафовали и частично закрыли трибуны. Этот случай продолжает влиять на восприятие турецкого клуба среди украинцев.

Напомним, Александр Зинченко присоединился к "Арсеналу" в июле 2022 года. Его контракт действует до конца июня 2026 года. За лондонский клуб он провел 91 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

