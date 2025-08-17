Гравця збірної України Зінченка хоче купити клуб, фанати якого скандували ім'я Путіна

Турецький клуб готовий заплатити 10 мільйонів євро за захисника збірної України, якого хоче бачити у складі особисто Жозе Моуріньо. Паралельно інтерес проявив португальський "Порту", що може ускладнити перехід.

За інформацією Sporx, турецький "Фенербахче" офіційно подав пропозицію "Арсеналу" щодо трансферу Олександра Зінченка. Сума угоди, як зазначають турецькі та британські медіа, становить близько 10 мільйонів євро. Головний тренер Стамбульського клубу Жозе Моуріньо наполягає на включенні українця в команду та планує використовувати його на позиції опорного півзахисника.

Перехід викликав значний резонанс серед українських уболівальників. Зокрема, в соцмережах фанати емоційно відреагували на можливість переходу ще одного українця до клубу, вболівальники якого раніше викликали скандал своїми проросійськими скандуваннями.

За інформацією журналістів, спортивний директор "Фенербахче" Девін Озек вирушив до Лондона для проведення переговорів з колегами з "Арсеналу". Клуби вже досягли попередньої домовленості по трансферу українця, але напередодні стало відомо, що ситуацією також зацікавився "Порту". Хоча офіційної пропозиції португальці ще не зробили, вони вийшли на контакт з лондонським клубом і самим гравцем.

Існує велика ймовірність того, що Зінченко може покинути "Арсенал" цього літа, особливо враховуючи, що він вступив у останні 12 місяців свого контракту, – пише SportsMole.

Зінченко, який не потрапляє в плани Мікеля Артети на новий сезон, має визначитися зі своїм майбутнім найближчим часом. Один зі сценаріїв – завершити контракт у "Арсеналі" і стати вільним агентом влітку 2026 року. Проте "Фенербахче" прагне оформити угоду вже цього літа й розглядає авторитет Моуріньо як головний аргумент під час переговорів із футболістом.

"Арсенал" спочатку оцінював українця у 15 мільйонів євро, однак готовий знизити суму, щоби швидше завершити трансфер. Жозе Моуріньо вже уклав кілька трансферних угод цього літа та прагне зробити Зінченка ключовим гравцем на позиції центрального півзахисника ("шістки"), посиливши команду перед стартом сезону.

Українські вболівальники пригадали інцидент 27 липня 2022 року, коли фанати "Фенербахче" скандували "Володимир Путін" під час матчу з київським "Динамо". За це УЄФА відкрив дисциплінарну справу, клуб оштрафували та частково закрили трибуни. Цей випадок продовжує впливати на сприйняття турецького клубу серед українців.

Нагадаємо, Олександр Зінченко приєднався до "Арсеналу" в липні 2022 року. Його контракт чинний до кінця червня 2026 року. За лондонський клуб він провів 91 матч у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.

