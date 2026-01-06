Экс-чемпион мира Джошуа планирует завершить карьеру: что повлияло на решение

Бывший двукратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа может завершить свою карьеру. Это решение 36-летний британец принял из-за того, что попал в страшное ДТП, в котором погибли двое его друзей.

О своем решении боксер якобы рассказал семье. Об этом сообщает издание The Punch со ссылкой на дядю Энтони Джошуа Адедамола Джошуа.

Тот рассказал, что семья положительно восприняла решение 36-летнего спортсмена о завершении карьеры.

По словам Адедамола Джошуа, Энтони пережил серьезное эмоциональное потрясение после аварии. Из-за этого он решил попрощаться со спортом.

Кроме того, Джошуа пообещал пожизненно помогать семьям своих друзей, погибших в том ДТП.

"Главное, что он завершил боксерскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, у нас сердце вырывается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боев — это слишком серьезная травма для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", — заявил дядя боксера.

Відео дня

На уточняющий вопрос, сообщил ли Джошуа об этом решении своей семье, его дядя ответил утвердительно.

В результате трагической аварии погибли близкие друзья спортсмена, Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе, которые находились вместе с ним в автомобиле Lexus. Оба были членами команды Джошуа на протяжении его карьеры. Гами был тренером по физподготовке, а Айоделе — личным тренером боксера.

В Нигерии они находились с целью увидеться с семьей. Однако там их внедорожник столкнулся с грузовиком, который стоял на месте.

Напомним, что об аварии стало известно 29 декабря. Уже 1 января Джошуа покинул элитную больницу в нигерийском Лагосе. 36-летний боксер чудом избежал переломов или каких-то серьезных травм. Причиной трагического ДТП стала лопнувшая шина.

За 10 дней до ДТП Энтони Джошуа провел свой крайний бой — он одержал победу над американским блогером и боксером Джейком Полом. Для Джошуа этот поединок стал первым выходом на ринг с сентября 2024 года.

После своей победы Джошуа сфотографировался с украинским флагом в руках, на котором изображен логотип специального подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Артан". Позже стало известно, что британец готовился к бою в команде Александра Усика.

На лето 2026-го года был запланирован бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Поединок должен был стать противостоянием за звание "короля Великобритании". Перед этим бойцы планировали провести промежуточные поединки, чтобы набрать форму.

Пока официальных комментариев относительно будущего этого боя, как и комментариев относительно завершения карьеры от самого Джошуа, не было.