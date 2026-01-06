Ексчемпіон світу Джошуа планує завершити кар'єру: що повпливало на рішення

Колишній дворазовий чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може завершити свою кар'єру. Це рішення 36-річний британець ухвалив через те, що потрапив у страшну ДТП, в якій загинуло двоє його друзів.

Про своє рішення боксер нібито розповів родині. Про це повідомляє видання The Punch з посилання на дядька Ентоні Джошуа Адедамола Джошуа.

Той розповів, що родина позитивно сприйняла рішення 36-річного спортсмена про завершення кар'єри.

За словами Адедамола Джошуа, Ентоні пережив серйозне емоційне потрясіння після аварії. Через це він вирішив попрощатися зі спортом.

Крім того, Джошуа пообіцяв пожиттєво допомагати родинам своїх друзів, які загинули в тій ДТП.

"Головне, що він завершив боксерську кар'єру. Це те, чому ми раді, тому що кожного разу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли його відправляють у нокдаун, у нас серце виривається з грудей. Усі ці емоційні переживання під час його боїв — це занадто серйозна травма для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі", — заявив дядько боксера.

Відео дня

На уточнююче питання, чи Джошуа повідомив про це рішення своїй родині, його дядько відповів ствердно.

Унаслідок трагічної аварії загинули близькі друзі спортсмена, Сіна Гамі і Латіф "Латц" Айоделе, які перебували разом із ним в автомобілі Lexus. Обидва були членами команди Джошуа впродовж його кар'єри. Гамі був тренером з фізпідготовки, а Айоделе — особистим тренером боксера.

У Нігерії вони перебували з метою побачитися з родиною. Однак там їхній позашляховик зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла на місці.

Нагадаємо, що про аварію стало відомо 29 грудня. Уже 1 січня Джошуа залишив елітну лікарню в нігерійському Лагосі. 36-річний боксер дивом уникнув переломів або якихось серйозних травм. Причиною трагічної ДТП стала шина, що лопнула.

За 10 днів до ДТП Ентоні Джошуа провів свій крайній бій — він здобув перемогу над американським блогером і боксером Джейком Полом. Для Джошуа цей поєдинок став першим виходом на ринг із вересня 2024 року.

Після своєї перемоги Джошуа сфотографувався з українським прапором у руках, на якому зображено логотип спеціального підрозділу Головного управління розвідки (ГУР) "Артан". Пізніше стало відомо, що британець готувався до бою в команді Олександра Усика.

На літо 2026-го року був запланований бой Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок мав стати протистоянням за звання "короля Великої Британії". Перед цим бійці планували провести проміжні поєдинки, щоб набрати форму.

Наразі офіційних коментарів щодо майбутнього цього бою, як і коментарів щодо завершення кар'єри від самого Джошуа, не було.