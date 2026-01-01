Боксера Джошуа виписали: у якому стані спортсмен після ДТП, де загинули його друзі

Колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF, WBA, WBO, IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа напередодні ввечері залишив елітну лікарню в нігерійському Лагосі, куди потрапив після автомобільної аварії, де загинули двоє його близьких друзів.

36-річний боксер дивом уникнув переломів або якихось серйозних травм, що підтвердилося після проведеного медиками обстеження, повідомляє The Sun.

Унаслідок трагічної аварії загинули близькі друзі спортсмена, Сіна Гамі і Латіф "Латц" Айоделе, які перебували разом із ним в автомобілі Lexus. Вони померли на місці ДПТ, і їхні тіла будуть репатрійовані до Великої Британії.

Сам Ентоні, а також водій із місцевих дивом уникли загибелі.

Після зіткнення з вантажівкою екс-чемпіона доставили в Міжнародну лікарню герцогині в Лагосі для лікування. Сам боксер зізнавався, що відчував сильний біль у колінах.

Боксера витягують із розбитого авто після аварії

Попри те, що фізично спортсмен у нормі, близькі побоюються за його психологічний стан. Після виписки з лікарні разом із матір'ю, яка втішала його, він завітав до похоронного бюро, щоб вшанувати пам'ять своїх друзів.

"Уряди штатів Лагос і Огун вкотре висловлюють співчуття сім'ям двох молодих людей, Латіфа Айоделе і Гамі Чіни, які трагічно загинули в дорожній аварії за участю Ентоні Джошуа 29 грудня 2025 року. Ми молимося, щоб Всевишній дарував спокій їхнім душам і дав їхнім сім'ям і близьким сили перенести цю дуже сумну і болючу втрату", — йдеться в заяві влади для ЗМІ.

Губернатор штату Огун Дапо Абіодун і губернатор штату Лагос Бабаджіде Санво-Олу висловили глибоку вдячність громадськості за виявлену любов і співчуття "у зв'язку з цим дуже сумним і трагічним інцидентом". Вони також подякували президенту Нігерії Болу Ахмеду Тінубі за підтримку впродовж усього процесу і команді лікарів лікарні Lagoon Hospital Ikoyi, які надали допомогу Ентоні та іншим постраждалим.

У багатьох виникли побоювання, що через пережите боксером під загрозою опинилися його великі бої. Зокрема, під питанням його довгоочікуваний поєдинок із його заклятим суперником із Великої Британії Тайсоном Ф'юрі.

Причиною трагічної ДТП стала шина, що лопнула.

"Попередні звіти вказують на те, що водій перевищив швидкісний ліміт і здійснив небезпечний обгін перед зіткненням. Це серйозні правопорушення за нігерійським законодавством, і в разі загибелі людей може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", — заявило журналістам джерело з Федерального корпусу безпеки дорожнього руху.

Усе, що залишилося від позашляховика, в якому їхав Джошуа з друзями

Водій позашляховика вже виписаний з лікарні і дав перші свідчення поліції. Йому загрожує судовий розгляд.

Водій вантажівки, з якою зіткнувся позашляховик Джошуа, за повідомленнями, зник відразу після аварії. Він залишається на волі, і нігерійська поліція активно розшукує його.

ДТП сталася через 10 днів після того, як Джошуа відсвяткував перемогу нокаутом над ютубером Джейком Полом у прибутковому бою в США, зламавши йому в бою щелепу.

Нагадаємо, Джошуа сфотографувався з прапором України.