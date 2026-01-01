Боксера Джошуа выписали: в каком состоянии спортсмен после ДТП, в котором погибли его друзья

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа накануне вечером покинул элитную больницу в нигерийском Лагосе, куда попал после автомобильной аварии, в которой погибли два его близких друга.

36-летний боксер чудом избежал переломов или каких-то серьезных травм, что подтвердилось после проведенного медиками обследования, сообщает The Sun.

В результате трагической аварии погибли близкие друзья спортсмена, Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе, которые находились вместе с ним в автомобиле Lexus. Они скончались на месте ДПТ, и их тела будут репатриированы в Великобританию.

Сам Энтони, а также водитель из местных чудом избежали гибели.

После столкновения с грузовиком экс-чемпиона доставили в Международную больницу герцогини в Лагосе для лечения. Сам боксер признавался, что испытывал сильную боль в коленях.

Відео дня

Боксера извлекают из разбитого авто после аварии

Несмотря на то, что физически спортсмен в норме, близкие опасаются за его психологическое состояние. После выписки из больницы вместе с матерью, которая утешала его, он посетил похоронное бюро, чтобы почтить память своих друзей.

"Правительства штатов Лагос и Огун еще раз выражают соболезнования семьям двух молодых людей, Латифа Айоделе и Гами Чины, которые трагически погибли в дорожной аварии с участием Энтони Джошуа 29 декабря 2025 года. Мы молимся, чтобы Всевышний даровал упокой их душам и дал их семьям и близким силы перенести эту очень печальную и болезненную утрату", – говорится в заявлении властей для СМИ.

Губернатор штата Огун Дапо Абиодун и губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу выразили глубокую признательность общественности за проявленную любовь и сочувствие "в связи с этим очень печальным и трагическим инцидентом". Они также поблагодарили президента Нигерии Болу Ахмеда Тинубу за поддержку на протяжении всего процесса и команду врачей больницы Lagoon Hospital Ikoyi, которые оказали помощь Энтони и другим пострадавшим.

У многих возникли опасения, что из-за пережитого боксером под угрозой оказались его крупные бои в следующем году. В частности, под вопросом его долгожданный поединок с его заклятым соперником из Великобритании Тайсоном Фьюри.

Причиной трагического ДТП стала лопнувшая шина.

"Предварительные отчеты указывают на то, что водитель превысил скоростной лимит и совершил опасный обгон перед столкновением. Это серьезные правонарушения по нигерийскому законодательству, и в случае гибели людей может быть привлечен к уголовной ответственности", – заявил журналистам источник из Федерального корпуса безопасности дорожного движения.

Все, что осталось от внедорожника, в котором ехал Джошуа с друзьями

Водитель внедорожника уже выписан из больницы и дал первые показания полиции. Ему грозит судебное разбирательство.

Водитель грузовика, с которым столкнулся внедорожник Джошуа, по сообщениям, исчез через несколько мгновений после аварии. Он остается на свободе, и нигерийская полиция активно разыскивает его.

ДТП случилось через 10 дней после того, как Джошуа отпраздновал победу нокаутом над ютубером Джейком Полом в прибыльном бою в США, сломав ему в бою челюсть.

Напомним, Джошуа сфотографировался с флагом Украины.