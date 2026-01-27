Новый украинский форвард новый украинский форвард: Усик сыграл в футбол в составе "Полесья" (видео)

Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик сыграл в футбол в составе житомирского "Полесья". Он появился на поле в рамках товарищеской игры.

Соперником житомирян в игре стала одна из сильнейших клубов Северной Америки — канадский "Ванкувер Уайткэпс". О дебюте Усика стало известно из трансляции.

Усик появился на поле на 75-й минуте, заменив нападающего Николая Гайдучика. Александр вышел на поле под 17-м номером.

Всего он провел на поле около 15 минут, играя форварда, и не отметился результативными действиями.

Матч прошел в Испании в рамках тренировочного сбора "Полесья" для подготовки ко второй половине сезона. Стоит отметить, что Александр Усик входит в заявку клуба на Украинскую премьер-лигу и может сыграть за клуб на официальном уровне.

Ранее Усик уже играл за "Полесье" в товарищеских матчах — во время зимних сборов зимой 2022 года Александр появился на поле на 77-й минуте. В то же время он неоднократно заявлял о своем намерении дебютировать в футболе профессионально.

Сейчас "Полесье" занимает 3 место в чемпионате Украины и отстает на 5 очков от лидеров — "ЛНЗ" и "Шахтера".

Напомним, Фокус ко Дню рождения Усика рассказывал о его боксерской карьере, а также о том, с кем украинец может провести следующие поединки.

Ранее Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира по версии издания The Ring, заняв первое место после завершения карьеры американца Теренса Кроуфорда.

Также украинец рассказывал, что планирует провести еще "два-три поединка" до завершения спортивной карьеры.