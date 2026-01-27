Новий український форвард: Усик зіграв у футбол у складі "Полісся" (відео)

Український боксер, чемпіон світу Олександр Усик зіграв у футбол в складі житомирського "Полісся". Він з'явився на полі в рамках товариської гри.

Суперником житомирян у грі стала одна з найсильніших клубів Північної Америки — канадський "Ванкувер Вайткепс". Про дебют Усика стало відомо з трансляції.

Усик з'явився на полі на 75-й хвилині, замінивши нападника Миколу Гайдучика. Олександр вийшов на поле під 17-м номером.

Загалом він провів на полі близько 15 хвилин, граючи форварда, та не відзначився результативними діями.

Матч пройшов в Іспанії в рамках тренувального збору "Полісся" для підготовки до другої половини сезону. Варто зазначити, що Олександр Усик входить в заявку клубу на Українську прем'єр-лігу та може зіграти за клуб на офіційному рівні.

Раніше Усик вже грав за "Полісся" у товариських матчах — під час зимових зборів взимку 2022 року Олександр з'явився на полі на 77-й хвилині. Водночас він неодноразово заявляв про свій намір дебютувати в футболі професійно.

Наразі "Полісся" посідає 3 місце в чемпіонаті України та відстає на 5 очок від лідерів — "ЛНЗ" та "Шахтаря".

Нагадаємо, Фокус до Дня народження Усика розповідав про його боксерську кар'єру, а також про те, із ким українець може провести наступні поєдинки.

Раніше Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу за версією видання The Ring, зайнявши перше місце після завершення кар’єри американця Теренса Кроуфорда.

Також українець розповідав, що планує провести ще "два-три поєдинки" до завершення спортивної кар'єри.