Вратарь сбил чайку мячом во время футбольного матча: капитан команды реанимировал птицу (видео)

В Турции футболист спас чайку, которая попала под удар вратаря "Истанбул Юрдум Спор". Капитан команды подбежал к птице и начал делать ей массаж сердца, пока та не ожила.

О спасении чайки во время любительского матча в плейоф между командами "Истанбул Юрдум Спор" и "Мевланакапы Гюзельхисар" рассказывает France24. Мяч попал в птицу, которая летела низко над полем, и она упала на траву.

"Что-то падало, и я понял, что это чайка. Первое, что пришло мне в голову, это массаж сердца, потому что она не могла дышать, поэтому я рискнул", — сказал капитан команды Гани Чатан.

Когда чайка снова начала дышать, футболист вынес ее с поля к медицинскому персоналу, который позаботился о животном.

"Мухаммет(вратарь — ред.) попал в чайку! Сейчас чайке делают непрямой массаж грудной клетки, это редко случается в истории футбола. Чайку выносят, ее отвели на обочину к медикам, где продолжат лечение", — воскликнул комментатор во время инцидента.

Відео дня

По данным журналистов, птица получила повреждение крыла, однако на момент публикации новости неизвестно, что произошло с ней после матча.

Несмотря на героическое спасение животного, команда Чатана проиграла матч и вылетела из плей-офф, впрочем футболист не расстроился.

"Мы потеряли чемпионат, но замечательно, что помогли спасти жизнь. Это было важнее чемпионства", — сказал он.

